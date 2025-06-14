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Иранские военные заявили, что взяли в плен еще одного израильского летчика

Иранские военные заявили, что взяли в плен еще одного израильского летчика - РИА Новости, 14.06.2025

Иранские военные заявили, что взяли в плен еще одного израильского летчика

Иранские военные взяли в плен израильского летчика, утверждает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:33:00+03:00

2025-06-14T15:33:00+03:00

2025-06-14T22:08:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

израиль

аббас аракчи

корпус стражей исламской революции

магатэ

f-35

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ТЕГЕРАН, 14 июн — РИА Новости. Иранские военные взяли в плен израильского летчика, утверждает иранское агентство Nour News."Пилот израильского истребителя был взят в плен несколько минут назад военными Сухопутных сил Ирана", — говорится в сообщении. Позже агентство уточнило, что речь идет о сбитом ранее силами ПВО на западе Исламской Республики израильском истребителе F-35.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесенном ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Кадры подготовки летного состава и технических групп к ударам по Ирану Кадры подготовки летного состава и технических групп к ударам по Ирану. 2025-06-14T15:33 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, аббас аракчи, корпус стражей исламской революции, магатэ, f-35, тегеран (город)