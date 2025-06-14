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В Иране раскрыли, что США втайне сделали для Израиля - РИА Новости, 14.06.2025
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14:58 14.06.2025 (обновлено: 17:10 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022816243.html
В Иране раскрыли, что США втайне сделали для Израиля
В Иране раскрыли, что США втайне сделали для Израиля - РИА Новости, 14.06.2025
В Иране раскрыли, что США втайне сделали для Израиля
США тайно поставили Израилю около трехсот ракет Hellfire за несколько дней до обострения конфликта с Ираном, передает Tehran Times. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:58:00+03:00
2025-06-14T17:10:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
магатэ
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США тайно поставили Израилю около трехсот ракет Hellfire за несколько дней до обострения конфликта с Ираном, передает Tehran Times."Передача Вашингтоном ракет Hellfire стала дополнением к обширному военному сотрудничеству США с Тель-Авивом", — говорится в материале.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/iran-2022773212.html
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в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране раскрыли, что США втайне сделали для Израиля

Tehran Times: США втайне вооружили Израиль ракетами перед конфликтом с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США тайно поставили Израилю около трехсот ракет Hellfire за несколько дней до обострения конфликта с Ираном, передает Tehran Times.
"Передача Вашингтоном ракет Hellfire стала дополнением к обширному военному сотрудничеству США с Тель-Авивом", — говорится в материале.
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
СМИ: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке
Вчера, 09:44
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Израильская система ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль заявил о расширении операции против ядерной программы Ирана
Вчера, 11:39
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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