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В Иране заявили, что ПВО сбила еще один израильский истребитель F-35 - РИА Новости, 14.06.2025
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14:34 14.06.2025 (обновлено: 14:44 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022804750.html
В Иране заявили, что ПВО сбила еще один израильский истребитель F-35
В Иране заявили, что ПВО сбила еще один израильский истребитель F-35 - РИА Новости, 14.06.2025
В Иране заявили, что ПВО сбила еще один израильский истребитель F-35
Иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики, сообщает Гостелерадио компания Ирана IRIB. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:34:00+03:00
2025-06-14T14:44:00+03:00
в мире
иран
израиль
f-35
обострение конфликта между израилем и ираном
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики, сообщает Гостелерадио компания Ирана IRIB."Силы ПВО армии Исламской Республики Иран успешно сбили еще один израильский истребитель F-35 в западном небе страны", - говорится в сообщении.Пилот сбитого самолета катапультировался, его судьба неизвестна, утверждает IRIB.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
израиль
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
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в мире, иран, израиль, f-35, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тегеран (город)
В мире, Иран, Израиль, F-35, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Тегеран (город)
В Иране заявили, что ПВО сбила еще один израильский истребитель F-35

IRIB: ПВО сбила на западе Ирана ещё один израильский истребитель F-35

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35
Истребитель ВВС Израиля F-35 - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики, сообщает Гостелерадио компания Ирана IRIB.
"Силы ПВО армии Исламской Республики Иран успешно сбили еще один израильский истребитель F-35 в западном небе страны", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
Пилот сбитого самолета катапультировался, его судьба неизвестна, утверждает IRIB.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреИранИзраильF-35Обострение конфликта между Израилем и ИраномАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииТегеран (город)
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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