https://ria.ru/20250614/iran-2022804750.html

В Иране заявили, что ПВО сбила еще один израильский истребитель F-35

В Иране заявили, что ПВО сбила еще один израильский истребитель F-35 - РИА Новости, 14.06.2025

В Иране заявили, что ПВО сбила еще один израильский истребитель F-35

Иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики, сообщает Гостелерадио компания Ирана IRIB. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:34:00+03:00

2025-06-14T14:34:00+03:00

2025-06-14T14:44:00+03:00

в мире

иран

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f-35

обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики, сообщает Гостелерадио компания Ирана IRIB."Силы ПВО армии Исламской Республики Иран успешно сбили еще один израильский истребитель F-35 в западном небе страны", - говорится в сообщении.Пилот сбитого самолета катапультировался, его судьба неизвестна, утверждает IRIB.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, f-35, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тегеран (город)