https://ria.ru/20250614/iran-2022790472.html

МИД сообщил о возвращении из Ирана первой группы россиян

МИД сообщил о возвращении из Ирана первой группы россиян - РИА Новости, 14.06.2025

МИД сообщил о возвращении из Ирана первой группы россиян

Первая группа российских граждан в составе 86 человек вернулась из Ирана на фоне обострения обстановки в регионе, Москва выражает признательность Баку за... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:25:00+03:00

2025-06-14T12:25:00+03:00

2025-06-14T12:32:00+03:00

иран

россия

в мире

москва

азербайджан

культура

обострение конфликта между израилем и ираном

федор бондарчук

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первая группа российских граждан в составе 86 человек вернулась из Ирана на фоне обострения обстановки в регионе, Москва выражает признательность Баку за содействие в этом вопросе, заявили в субботу в российском дипведомстве."В работу незамедлительно включились наши дипломаты: в ночь на 14 июня 2025 года при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) уже пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Астара", - говорится в сообщении российского министерства.Как пояснили в ведомстве, речь идёт о съёмочной группе российского режиссёра Фёдора Бондарчука."При наличии возможности в гуманитарных ситуациях всегда помогаем и гражданам других стран. Так было в 2020 году, так произошло и в этот раз. Помимо граждан Российской Федерации в группе также были граждане Республики Беларусь, Латвийской Республики, Республики Сербия, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан", - сообщили в дипведомстве."Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину", - подчеркнули в российском МИД.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, в мире, москва, азербайджан, обострение конфликта между израилем и ираном, федор бондарчук, баку