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МИД сообщил о возвращении из Ирана первой группы россиян - РИА Новости, 14.06.2025
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Культура
 
12:25 14.06.2025 (обновлено: 12:32 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022790472.html
МИД сообщил о возвращении из Ирана первой группы россиян
МИД сообщил о возвращении из Ирана первой группы россиян - РИА Новости, 14.06.2025
МИД сообщил о возвращении из Ирана первой группы россиян
Первая группа российских граждан в составе 86 человек вернулась из Ирана на фоне обострения обстановки в регионе, Москва выражает признательность Баку за... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:25:00+03:00
2025-06-14T12:32:00+03:00
иран
россия
в мире
москва
азербайджан
культура
обострение конфликта между израилем и ираном
федор бондарчук
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первая группа российских граждан в составе 86 человек вернулась из Ирана на фоне обострения обстановки в регионе, Москва выражает признательность Баку за содействие в этом вопросе, заявили в субботу в российском дипведомстве."В работу незамедлительно включились наши дипломаты: в ночь на 14 июня 2025 года при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) уже пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Астара", - говорится в сообщении российского министерства.Как пояснили в ведомстве, речь идёт о съёмочной группе российского режиссёра Фёдора Бондарчука."При наличии возможности в гуманитарных ситуациях всегда помогаем и гражданам других стран. Так было в 2020 году, так произошло и в этот раз. Помимо граждан Российской Федерации в группе также были граждане Республики Беларусь, Латвийской Республики, Республики Сербия, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан", - сообщили в дипведомстве."Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину", - подчеркнули в российском МИД.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран, россия, в мире, москва, азербайджан, обострение конфликта между израилем и ираном, федор бондарчук, баку
Иран, Россия, В мире, Москва, Азербайджан, Культура, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Федор Бондарчук, Баку
МИД сообщил о возвращении из Ирана первой группы россиян

МИД: первая группа российских граждан из 86 человек вернулась из Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первая группа российских граждан в составе 86 человек вернулась из Ирана на фоне обострения обстановки в регионе, Москва выражает признательность Баку за содействие в этом вопросе, заявили в субботу в российском дипведомстве.
"В работу незамедлительно включились наши дипломаты: в ночь на 14 июня 2025 года при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) уже пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Астара", - говорится в сообщении российского министерства.
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Как пояснили в ведомстве, речь идёт о съёмочной группе российского режиссёра Фёдора Бондарчука.
"При наличии возможности в гуманитарных ситуациях всегда помогаем и гражданам других стран. Так было в 2020 году, так произошло и в этот раз. Помимо граждан Российской Федерации в группе также были граждане Республики Беларусь, Латвийской Республики, Республики Сербия, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан", - сообщили в дипведомстве.
"Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину", - подчеркнули в российском МИД.
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