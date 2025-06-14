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Турецкий эксперт рассказал о худшем сценарии ирано-израильской эскалации

Турецкий эксперт рассказал о худшем сценарии ирано-израильской эскалации - РИА Новости, 14.06.2025

Турецкий эксперт рассказал о худшем сценарии ирано-израильской эскалации

Самым мощным ответом Ирана на израильские удары может стать ядерная атака небольшого масштаба на ядерные объекты Израиля, так как не исключено, что Иран... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:14:00+03:00

2025-06-14T06:14:00+03:00

2025-06-14T06:14:00+03:00

в мире

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СТАМБУЛ, 14 июн - РИА Новости. Самым мощным ответом Ирана на израильские удары может стать ядерная атака небольшого масштаба на ядерные объекты Израиля, так как не исключено, что Иран произвел небольшие экземпляры ядерного оружия, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. "Нельзя исключать, что Иран все же произвел ядерную боеголовку, хоть и небольшую. Самым мощным ответом Ирана на израильские удары может стать ядерная атака небольшого масштаба на ядерные объекты Израиля - на днях Тегеран сообщал, что получил данные об их расположении. В этом случае и Израиль может применить ядерное оружие - эта опция будет самой опасной", - пояснил Эренель. Агентство Tasnim 7 июня передало, что министерство информации (разведки) Ирана якобы получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. На следующий день иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб охарактеризовал документы как "целую сокровищницу разведывательной информации", которая позволит укрепить наступательный потенциал страны. В понедельник иранский Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) подчеркнул, что полученные Ираном данные о ядерной сфере Израиля позволят исламской республике в случае израильской атаки ударить по скрытым ядерным объектам Израиля. Кроме того, иранские власти уточняли, что информация позволит увеличить точность иранских ракет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный удар по Тель-Авиву Ракетный удар по Тель-Авиву 2025-06-14T06:14 true PT0M09S

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T06:14 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), аббас аракчи, оон, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном