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Иран откажется от масштабного ответа на удары Израиля, считает эксперт

Иран откажется от масштабного ответа на удары Израиля, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2025

Иран откажется от масштабного ответа на удары Израиля, считает эксперт

Иран, вероятнее всего, откажется от полномасштабного ответа на удары Израиля, так как иначе ему грозит новая волна санкций и последующий за этим раскол,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:24:00+03:00

2025-06-14T05:24:00+03:00

2025-06-14T05:24:00+03:00

в мире

иран

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али хаменеи

аббас аракчи

оон

корпус стражей исламской революции

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СТАМБУЛ, 14 июн - РИА Новости. Иран, вероятнее всего, откажется от полномасштабного ответа на удары Израиля, так как иначе ему грозит новая волна санкций и последующий за этим раскол, согласно планам США, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения". "Ответ Ирана будет ограниченным. В ином случае будет приведен в действие спусковой механизм и Иран окажется под всеми возможными новыми санкциями с учетом того, как европейские страны и США отдают предпочтение Израилю", - заявил Эренель. По его мнению, такая ситуация может привести к внутренней нестабильности в Иране - "после этого страну могут расколоть в соответствии с масштабным планом США в отношении Ближнего Востока". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T05:24 true PT66M12S

Ракетный удар по Израилю Ракетный удар по Израилю 2025-06-14T05:24 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, аббас аракчи, оон, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном