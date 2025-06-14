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Члены съемочной группы Бондарчука вернулись в Москву после съемок в Иране
Члены съемочной группы Бондарчука вернулись в Москву после съемок в Иране - РИА Новости, 14.06.2025
Члены съемочной группы Бондарчука вернулись в Москву после съемок в Иране
Члены съемочной группы сериала Федора Бондарчука "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, шоураннер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T23:05:00+03:00
2025-06-14T23:05:00+03:00
2025-06-14T23:05:00+03:00
иран
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федор бондарчук
теймур джафаров
андрей золотарев
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Члены съемочной группы сериала Федора Бондарчука "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, шоураннер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев прилетели в столичный аэропорт "Шереметьево" из Баку, сообщила РИА Новости представитель кинокомпании Team Films. "Я разговаривала только что с Теймуром (Джафаровым - ред.) Уже идут на ленту за багажом", - уточнила она. Члены съемочной группы прибыли рейсом SU 1857 компании "Аэрофлот". Ранее онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Народный артист России Сергей Безруков, вошедший в актерский состав проекта, сообщил, что часть съемок проходит в Иране.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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иран, баку, россия, федор бондарчук, теймур джафаров, андрей золотарев, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Иран, Баку, Россия, Федор Бондарчук, Теймур Джафаров, Андрей Золотарев, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
Члены съемочной группы Бондарчука вернулись в Москву после съемок в Иране
Члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом" прилетели в Москву из Баку