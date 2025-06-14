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Глава ЕК провела разговор с президентом Израиля

Глава ЕК провела разговор с президентом Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Глава ЕК провела разговор с президентом Израиля

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X сообщила о том, что провела разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, и призвала стороны к... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:50:00+03:00

2025-06-14T01:50:00+03:00

2025-06-14T01:50:00+03:00

в мире

израиль

иран

ближний восток

ицхак герцог

урсула фон дер ляйен

али хаменеи

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X сообщила о том, что провела разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, и призвала стороны к максимальной сдержанности на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Поговорила с президентом (Израиля - ред.) Ицхаком Герцогом касательно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я вновь заявила о праве Израиля защищать себя и своих людей. В то же время сохранение стабильности в регионе жизненно необходимо. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией конфликта", - говорится в сообщении политика. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T01:50 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, ближний восток, ицхак герцог, урсула фон дер ляйен, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана, еврокомиссия