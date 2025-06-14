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Глава ЕК провела разговор с президентом Израиля - РИА Новости, 14.06.2025
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01:50 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/glava-2022738020.html
Глава ЕК провела разговор с президентом Израиля
Глава ЕК провела разговор с президентом Израиля - РИА Новости, 14.06.2025
Глава ЕК провела разговор с президентом Израиля
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X сообщила о том, что провела разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, и призвала стороны к... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:50:00+03:00
2025-06-14T01:50:00+03:00
в мире
израиль
иран
ближний восток
ицхак герцог
урсула фон дер ляйен
али хаменеи
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X сообщила о том, что провела разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, и призвала стороны к максимальной сдержанности на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Поговорила с президентом (Израиля - ред.) Ицхаком Герцогом касательно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я вновь заявила о праве Израиля защищать себя и своих людей. В то же время сохранение стабильности в регионе жизненно необходимо. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией конфликта", - говорится в сообщении политика. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
израиль
иран
ближний восток
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, иран, ближний восток, ицхак герцог, урсула фон дер ляйен, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана, еврокомиссия
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Ицхак Герцог, Урсула фон дер Ляйен, Али Хаменеи, Обострение отношений США и Ирана, Еврокомиссия
Глава ЕК провела разговор с президентом Израиля

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о праве Израиля защищать себя и своих людей

© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Mehr News Agency
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X сообщила о том, что провела разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, и призвала стороны к максимальной сдержанности на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
"Поговорила с президентом (Израиля - ред.) Ицхаком Герцогом касательно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я вновь заявила о праве Израиля защищать себя и своих людей. В то же время сохранение стабильности в регионе жизненно необходимо. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией конфликта", - говорится в сообщении политика.
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокИцхак ГерцогУрсула фон дер ЛяйенАли ХаменеиОбострение отношений США и ИранаЕврокомиссия
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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