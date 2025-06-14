https://ria.ru/20250614/ekspert-2022761872.html

Эксперт оценил вероятность расширения конфликта между Ираном и Израилем

Эксперт оценил вероятность расширения конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 14.06.2025

Эксперт оценил вероятность расширения конфликта между Ираном и Израилем

Расширение нынешней ирано-израильской эскалации маловероятно, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:24:00+03:00

2025-06-14T08:24:00+03:00

2025-06-14T08:24:00+03:00

корпус стражей исламской революции

аббас аракчи

али хаменеи

тегеран (город)

израиль

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СТАМБУЛ, 14 июн - РИА Новости. Расширение нынешней ирано-израильской эскалации маловероятно, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения". "Полагаю, что конфликт вряд ли будет расширяться, он будет ограничен границами Ирана", - заявил эксперт. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО Жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО. Десятки людей на площади Энгелаб свистом и аплодисментами сопровождают происходящее 2025-06-14T08:24 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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