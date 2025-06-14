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СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России - РИА Новости, 14.06.2025
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18:20 14.06.2025 (обновлено: 23:49 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/dym-2022842658.html
СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России
СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России
Иранское агентство YJC сообщает, что в Бушере, где расположена строящаяся с участием России АЭС, поднимается столб дыма. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:20:00+03:00
2025-06-14T23:49:00+03:00
россия
бушерская аэс
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн — РИА Новости. Иранское агентство YJC сообщает, что в Бушере, где расположена строящаяся с участием России АЭС, поднимается столб дыма.Агентство YJC выложило фотографию с подписью "Бушер, несколько минут назад", на которой изображена группа людей, видимо, рабочих-строителей — все они смотрят на поднимающийся вдалеке столб дыма.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание — 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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РИА Новости
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россия, бушерская аэс, в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
Россия, Бушерская АЭС, В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России

В Бушере, где расположена строящаяся с участием РФ АЭС, поднимается столб дыма

Пожар в Бушере, Иран. Кадр видео из соцсетей
Пожар в Бушере, Иран. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Пожар в Бушере, Иран. Кадр видео из соцсетей
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ТЕГЕРАН, 14 июн — РИА Новости. Иранское агентство YJC сообщает, что в Бушере, где расположена строящаяся с участием России АЭС, поднимается столб дыма.
Агентство YJC выложило фотографию с подписью "Бушер, несколько минут назад", на которой изображена группа людей, видимо, рабочих-строителей — все они смотрят на поднимающийся вдалеке столб дыма.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание — 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
РоссияБушерская АЭСВ миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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