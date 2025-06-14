https://ria.ru/20250614/dym-2022842658.html

СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России

СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России

Иранское агентство YJC сообщает, что в Бушере, где расположена строящаяся с участием России АЭС, поднимается столб дыма. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:20:00+03:00

2025-06-14T18:20:00+03:00

2025-06-14T23:49:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн — РИА Новости. Иранское агентство YJC сообщает, что в Бушере, где расположена строящаяся с участием России АЭС, поднимается столб дыма.Агентство YJC выложило фотографию с подписью "Бушер, несколько минут назад", на которой изображена группа людей, видимо, рабочих-строителей — все они смотрят на поднимающийся вдалеке столб дыма.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание — 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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россия, бушерская аэс, в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном