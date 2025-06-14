https://ria.ru/20250614/dtp-2022830020.html
В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали
В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали - РИА Новости, 14.06.2025
В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали
Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Дагестане, одна женщина погибла, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:57:00+03:00
2025-06-14T16:57:00+03:00
2025-06-14T19:28:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Дагестане, одна женщина погибла, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава региона.ДТП произошло на трассе по направлению в село Гуниб."Бригадами скорой медицинской помощи пятеро взрослых и трое детей были госпитализированы в Гергебильскую ЦРБ…. Еще одна женщина 63 лет стала жертвой ДТП, она погибла на месте", – говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их жизни ничто не угрожает.В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что около 13.55 мск на автодороге “Махачкала – Верхний Гуниб” 39-летняя местная жительница за рулем Mercedes-Benz выехала на встречную полосу и столкнулась с “Лада Гранта” под управлением 26-летнего жителя Хунзахского района.По данным МВД, погибла пассажирка иномарки, 60-летняя местная жительница. Среди пострадавших – четверо находившихся в “Гранте” членов семьи из Удмуртии, двое из которых дети.
https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, россия, дтп
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, ДТП
В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали
В Дагестане в ДТП погибла женщина, 8 человек пострадали, среди них 3 ребенка