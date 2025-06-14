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В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали - РИА Новости, 14.06.2025
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16:57 14.06.2025 (обновлено: 19:28 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/dtp-2022830020.html
В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали
В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали - РИА Новости, 14.06.2025
В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали
Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Дагестане, одна женщина погибла, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:57:00+03:00
2025-06-14T19:28:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Дагестане, одна женщина погибла, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава региона.ДТП произошло на трассе по направлению в село Гуниб."Бригадами скорой медицинской помощи пятеро взрослых и трое детей были госпитализированы в Гергебильскую ЦРБ…. Еще одна женщина 63 лет стала жертвой ДТП, она погибла на месте", – говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их жизни ничто не угрожает.В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что около 13.55 мск на автодороге “Махачкала – Верхний Гуниб” 39-летняя местная жительница за рулем Mercedes-Benz выехала на встречную полосу и столкнулась с “Лада Гранта” под управлением 26-летнего жителя Хунзахского района.По данным МВД, погибла пассажирка иномарки, 60-летняя местная жительница. Среди пострадавших – четверо находившихся в “Гранте” членов семьи из Удмуртии, двое из которых дети.
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происшествия, республика дагестан, россия, дтп
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, ДТП
В Дагестане в ДТП погибла женщина, восемь человек пострадали

В Дагестане в ДТП погибла женщина, 8 человек пострадали, среди них 3 ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Дагестане, одна женщина погибла, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава региона.
ДТП произошло на трассе по направлению в село Гуниб.
"Бригадами скорой медицинской помощи пятеро взрослых и трое детей были госпитализированы в Гергебильскую ЦРБ…. Еще одна женщина 63 лет стала жертвой ДТП, она погибла на месте", – говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их жизни ничто не угрожает.
В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что около 13.55 мск на автодороге “Махачкала – Верхний Гуниб” 39-летняя местная жительница за рулем Mercedes-Benz выехала на встречную полосу и столкнулась с “Лада Гранта” под управлением 26-летнего жителя Хунзахского района.
По данным МВД, погибла пассажирка иномарки, 60-летняя местная жительница. Среди пострадавших – четверо находившихся в “Гранте” членов семьи из Удмуртии, двое из которых дети.
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