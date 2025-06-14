https://ria.ru/20250614/dmitriev-2022858198.html

Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа

Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.06.2025

Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после разговора российского и... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:13:00+03:00

2025-06-14T20:13:00+03:00

2025-06-14T20:13:00+03:00

в мире

россия

иран

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дональд трамп

владимир путин

кирилл дмитриев

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил в соцсети X, что Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов. В субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер провел очередной телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, а также поздравил его с днем рождения. "Президент Путин провел продуктивный телефонный разговор с президентом Трампом. Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов", - написал Дмитриев. Глава РФПИ добавил, что диалог между Россией и США - это ключ к миру. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/bezopasnost-2022734744.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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в мире, россия, иран, сша, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, обострение конфликта между израилем и ираном