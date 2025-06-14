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В ЧП с катером на водохранилище в Дагестане пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.06.2025
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19:32 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/dagestan-2022852121.html
В ЧП с катером на водохранилище в Дагестане пострадали четыре человека
В ЧП с катером на водохранилище в Дагестане пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.06.2025
В ЧП с катером на водохранилище в Дагестане пострадали четыре человека
Четыре пассажира катера, выпавшие за борт на водохранилище в Дагестане, попали в больницу, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:32:00+03:00
2025-06-14T19:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Четыре пассажира катера, выпавшие за борт на водохранилище в Дагестане, попали в больницу, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. Ранее в ведомстве сообщили, что в субботу на Чиркейском водохранилище в Буйнакском районе Дагестана катер с пассажирами на борту подкинуло на волне и все, находившиеся на судне, выпали за борт. Пассажиров госпитализировали. По факту ЧП проводится доследственная проверка. "На борту было четыре пассажира, все попали в больницу. Одна женщина получила более серьезные травмы", – сообщила Глущенко.
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происшествия, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЧП с катером на водохранилище в Дагестане пострадали четыре человека

Четыре выпавших за борт на водохранилище в Дагестане пассажира попали в больницу

© Фото : Западное МСУТ СК РоссииНа месте проиществия на Чиркейском водохранилище в Республике Дагестан 
На месте проиществия на Чиркейском водохранилище в Республике Дагестан  - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Западное МСУТ СК России
На месте проиществия на Чиркейском водохранилище в Республике Дагестан 
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МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Четыре пассажира катера, выпавшие за борт на водохранилище в Дагестане, попали в больницу, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.
Ранее в ведомстве сообщили, что в субботу на Чиркейском водохранилище в Буйнакском районе Дагестана катер с пассажирами на борту подкинуло на волне и все, находившиеся на судне, выпали за борт. Пассажиров госпитализировали. По факту ЧП проводится доследственная проверка.
"На борту было четыре пассажира, все попали в больницу. Одна женщина получила более серьезные травмы", – сообщила Глущенко.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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