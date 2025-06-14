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В Дагестане ввели круглосуточный мониторинг радиационной обстановки

В Дагестане ввели круглосуточный мониторинг радиационной обстановки - РИА Новости, 14.06.2025

В Дагестане ввели круглосуточный мониторинг радиационной обстановки

Круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки введен в южной части Дагестана в связи с событиями в Иране, сообщили журналистам в пресс-службе управления... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:11:00+03:00

2025-06-14T18:11:00+03:00

2025-06-14T18:11:00+03:00

республика дагестан

иран

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки введен в южной части Дагестана в связи с событиями в Иране, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан. "Управлением Роспотребнадзора по поручению главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой в связи с радиоактивным загрязнением на территории Исламской Республики Иран введен круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Республики Дагестан. Ежедневный мониторинг проводится каждые два часа и направлен на оценку рисков в связи с аварией в центре обогащения урана в городе Натанзе (Иран)", - рассказали в ведомстве. В управлении уточнили, что координацию работы осуществляет ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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республика дагестан

иран

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республика дагестан, иран, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия