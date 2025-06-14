https://ria.ru/20250614/cnnc--2022819544.html

CNNC станет лидером консорциума по строительству АЭС в Казахстане

CNNC станет лидером консорциума по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 14.06.2025

CNNC станет лидером консорциума по строительству АЭС в Казахстане

Китайская национальная ядерная корпорация China National Nuclear Corporation (CNNC) станет лидером консорциума по строительству второй атомной электростанции... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:23:00+03:00

2025-06-14T15:23:00+03:00

2025-06-14T16:52:00+03:00

казахстан

в мире

китай

алма-атинская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

edf

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 14 июн - РИА Новости. Китайская национальная ядерная корпорация China National Nuclear Corporation (CNNC) станет лидером консорциума по строительству второй атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщил в субботу председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.Выступая на заседании Национального курултая (съезд) в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость строительства не одной, а сразу трех атомных электростанций, чтобы в перспективе сформировать полноценный ядерный кластер. Впоследствии правительство республики объявило о начале работы по выбору площадок для размещения еще двух АЭС. В качестве предварительных вариантов рассматриваются город Курчатов на северо-востоке страны и Актау на западе Казахстана."Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в Казахстане для строительства еще одной АЭС", - приводит слова Саткалиева пресс-служба агентства.По его словам, в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами. Китай – это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой. Следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР, отметил глава агентства.Также Саткалиев сообщил, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры."У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы", - отметил он.Ранее в субботу казахстанское Агентство по атомной энергии сообщило, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести к 2035 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. Проект оценивается в 11,2 миллиарда долларов. По информации казахстанского министерства энергетики, в шорт-лист кандидатов на строительство АЭС входила российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По итогам работы межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли Казахстана признала наиболее оптимальными и выгодными предложения российской компании "Росатом". На втором месте оказались предложения Китая, а на третьем - Франции и Южной Кореи.

https://ria.ru/20220214/kazakhstan-1772644274.html

https://ria.ru/20240917/grossi-1973101581.html

казахстан

китай

алма-атинская область

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казахстан, в мире, китай, алма-атинская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", edf, касым-жомарт токаев