В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ
В Челябинске в тату-студию жены Артема Тимофеева приходили сотрудники ФСБ
Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена, возможно, причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области Артема Тимофеева*, рассказали РИА Новости сотрудники соседних офисов.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, студия тату "Мастерская 9099", которую открыла Екатерина Тимофеева*, находится в центре Челябинска, на пятом этаже офисного здания. На странице студии в соцсети "ВКонтакте" указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров — сама Тимофеева. Сейчас студия закрыта.
"На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ", — рассказали РИА Новости в соседнем со студией офисе.
В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев. Это многоквартирный жилой дом, построенный в 2019 году. Тимофеевы арендовали там квартиру на 17 этаже.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева с указанием, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня.
Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА были запущены из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.