Рейтинг@Mail.ru
В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 14.06.2025 (обновлено: 17:04 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/cheljabinsk-2022769977.html
В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ
В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ - РИА Новости, 14.06.2025
В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ
Сотрудники правоохранительных органов приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена, возможно, причастного к атаке дронов на... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:25:00+03:00
2025-06-14T17:04:00+03:00
происшествия
челябинск
иркутская область
россия
игорь кобзев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571436024_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_606f0682dfd80f4c7fd89e4383d74f35.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена, возможно, причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области Артема Тимофеева*, рассказали РИА Новости сотрудники соседних офисов. Как выяснил корреспондент РИА Новости, студия тату "Мастерская 9099", которую открыла Екатерина Тимофеева*, находится в центре Челябинска, на пятом этаже офисного здания. На странице студии в соцсети "ВКонтакте" указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров — сама Тимофеева. Сейчас студия закрыта. "На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ", — рассказали РИА Новости в соседнем со студией офисе. В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев. Это многоквартирный жилой дом, построенный в 2019 году. Тимофеевы арендовали там квартиру на 17 этаже. Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева с указанием, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня. Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА были запущены из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в перечень террористов и экстремистов.* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html
https://ria.ru/20250604/terakt-2020780327.html
https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html
челябинск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571436024_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1562b069bc89fe2ba7996e2f42dd1717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, иркутская область, россия, игорь кобзев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Челябинск, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ

В Челябинске в тату-студию жены Артема Тимофеева приходили сотрудники ФСБ

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в медиабанк
Челябинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена, возможно, причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области Артема Тимофеева*, рассказали РИА Новости сотрудники соседних офисов.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, студия тату "Мастерская 9099", которую открыла Екатерина Тимофеева*, находится в центре Челябинска, на пятом этаже офисного здания. На странице студии в соцсети "ВКонтакте" указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров — сама Тимофеева. Сейчас студия закрыта.
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мужчина, возможно, причастный к атаке в Приангарье, имел бизнес на Украине
5 июня, 07:27
"На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ", — рассказали РИА Новости в соседнем со студией офисе.
В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев. Это многоквартирный жилой дом, построенный в 2019 году. Тимофеевы арендовали там квартиру на 17 этаже.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева с указанием, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня.
Бабушка возможного причастного к атаке БПЛА в Иркутской области не знает, где он - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
У семьи возможного участника атаки в Иркутской области нет информации о нем
4 июня, 07:18
Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА были запущены из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Екатерина Тимофеева* - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"
11 июня, 02:20
 
ПроисшествияЧелябинскИркутская областьРоссияИгорь КобзевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала