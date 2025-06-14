https://ria.ru/20250614/cheljabinsk-2022769977.html

В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ

В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ - РИА Новости, 14.06.2025

В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ

Сотрудники правоохранительных органов приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена, возможно, причастного к атаке дронов на... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:25:00+03:00

2025-06-14T09:25:00+03:00

2025-06-14T17:04:00+03:00

происшествия

челябинск

иркутская область

россия

игорь кобзев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена, возможно, причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области Артема Тимофеева*, рассказали РИА Новости сотрудники соседних офисов. Как выяснил корреспондент РИА Новости, студия тату "Мастерская 9099", которую открыла Екатерина Тимофеева*, находится в центре Челябинска, на пятом этаже офисного здания. На странице студии в соцсети "ВКонтакте" указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров — сама Тимофеева. Сейчас студия закрыта. "На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ", — рассказали РИА Новости в соседнем со студией офисе. В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев. Это многоквартирный жилой дом, построенный в 2019 году. Тимофеевы арендовали там квартиру на 17 этаже. Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева с указанием, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня. Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА были запущены из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в перечень террористов и экстремистов.* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html

https://ria.ru/20250604/terakt-2020780327.html

https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html

челябинск

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, иркутская область, россия, игорь кобзев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)