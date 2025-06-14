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Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву - РИА Новости, 14.06.2025
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11:00 14.06.2025 (обновлено: 11:40 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/bondarchuk-2022781069.html
Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву
Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву - РИА Новости, 14.06.2025
Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву
Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву уже в субботу, остальные - на днях, сообщил азербайджанским журналистам на... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:00:00+03:00
2025-06-14T11:40:00+03:00
иран
москва
россия
в мире
федор бондарчук
ильхам алиев
обострение конфликта между израилем и ираном
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БАКУ, 14 июн - РИА Новости. Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву уже в субботу, остальные - на днях, сообщил азербайджанским журналистам на ирано-азербайджанской границе кинорежиссёр Фёдор Бондарчук.Ранее в посольстве РФ РИА Новости сообщили о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 граждан РФ, находившихся в Иране. Всего планируется эвакуация 88 россиян."В первую очередь хотелось поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле помогали все – посольство РФ в Тегеране и в Баку… Первая группа граждан РФ отправится в Москву уже сегодня, остальные - на днях", - сказал Бондарчук.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран, москва, россия, в мире, федор бондарчук, ильхам алиев, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Москва, Россия, В мире, Федор Бондарчук, Ильхам Алиев, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву

Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана, поедет в Москву уже в субботу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук общается с журналистами на пограничном пункте Азербайджана с Ираном
Режиссер Федор Бондарчук общается с журналистами на пограничном пункте Азербайджана с Ираном - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости
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Режиссер Федор Бондарчук общается с журналистами на пограничном пункте Азербайджана с Ираном
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БАКУ, 14 июн - РИА Новости. Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву уже в субботу, остальные - на днях, сообщил азербайджанским журналистам на ирано-азербайджанской границе кинорежиссёр Фёдор Бондарчук.
Ранее в посольстве РФ РИА Новости сообщили о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 граждан РФ, находившихся в Иране. Всего планируется эвакуация 88 россиян.
"В первую очередь хотелось поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле помогали все – посольство РФ в Тегеране и в Баку… Первая группа граждан РФ отправится в Москву уже сегодня, остальные - на днях", - сказал Бондарчук.
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ИранМоскваРоссияВ миреФедор БондарчукИльхам АлиевОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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