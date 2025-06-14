https://ria.ru/20250614/bondarchuk-2022781069.html

Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву

Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву - РИА Новости, 14.06.2025

Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву

Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву уже в субботу, остальные - на днях, сообщил азербайджанским журналистам на... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:00:00+03:00

2025-06-14T11:00:00+03:00

2025-06-14T11:40:00+03:00

иран

москва

россия

в мире

федор бондарчук

ильхам алиев

обострение конфликта между израилем и ираном

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БАКУ, 14 июн - РИА Новости. Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву уже в субботу, остальные - на днях, сообщил азербайджанским журналистам на ирано-азербайджанской границе кинорежиссёр Фёдор Бондарчук.Ранее в посольстве РФ РИА Новости сообщили о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 граждан РФ, находившихся в Иране. Всего планируется эвакуация 88 россиян."В первую очередь хотелось поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле помогали все – посольство РФ в Тегеране и в Баку… Первая группа граждан РФ отправится в Москву уже сегодня, остальные - на днях", - сказал Бондарчук.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран, москва, россия, в мире, федор бондарчук, ильхам алиев, обострение конфликта между израилем и ираном