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Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву
Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву - РИА Новости, 14.06.2025
Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву
Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву уже в субботу, остальные - на днях, сообщил азербайджанским журналистам на... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:00:00+03:00
2025-06-14T11:00:00+03:00
2025-06-14T11:40:00+03:00
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федор бондарчук
ильхам алиев
обострение конфликта между израилем и ираном
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БАКУ, 14 июн - РИА Новости. Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву уже в субботу, остальные - на днях, сообщил азербайджанским журналистам на ирано-азербайджанской границе кинорежиссёр Фёдор Бондарчук.Ранее в посольстве РФ РИА Новости сообщили о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 граждан РФ, находившихся в Иране. Всего планируется эвакуация 88 россиян."В первую очередь хотелось поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле помогали все – посольство РФ в Тегеране и в Баку… Первая группа граждан РФ отправится в Москву уже сегодня, остальные - на днях", - сказал Бондарчук.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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иран, москва, россия, в мире, федор бондарчук, ильхам алиев, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Москва, Россия, В мире, Федор Бондарчук, Ильхам Алиев, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Бондарчук рассказал, когда эвакуированные россияне отправятся в Москву
Первая группа россиян, эвакуированных из Ирана, поедет в Москву уже в субботу