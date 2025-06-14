https://ria.ru/20250614/bloger-2022866893.html
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках - РИА Новости, 14.06.2025
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Стримера и треш-блогера Эль Капитана (Юрия Кузнецова) суд в Петербурге заключил под стражу по делу о наркотиках, сообщила... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:29:00+03:00
2025-06-14T21:29:00+03:00
2025-06-14T21:29:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Стримера и треш-блогера Эль Капитана (Юрия Кузнецова) суд в Петербурге заключил под стражу по делу о наркотиках, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. "Петроградский районный суд отправил блогера Юрия Кузнецова в СИЗО. Срок меры - 12 августа 2025 года", - сообщила Лебедева. Она добавила, что следствие подозревает Кузнецова по части 3 статьи 30 - пункту "г" части 4 статьи 228.1 (покушение на сбыт в крупном размере наркотических веществ) УК РФ. По версии следствия, Кузнецов приобрел 8,92 грамма мефедрона и незаконно хранил в квартире по месту проживания с целью последующего сбыта. "Однако довести до конца свой преступный умысел Кузнецов не смог, так как 13 июня 2025 года в 3.35 (совпадает с мск) был задержан", - уточняет Лебедева. Также по месту жительства Кузнецова были обнаружены предметы и вещества, подтверждающие, что основным видом деятельности фигуранта является незаконный оборот наркотических средств. "У суда Юрий просил подписку о невыезде, оспаривая свою причастность к сбыту, сообщил, что его доход в месяц составляет 250 000 - 500 000 рублей. Юрий рекламирует еду, приложения и прочее, вот только документов никаких предоставить не смог", - пояснила Лебедева. В сети блогер ведет стримы с треш-направленностью. Он приобрел известность благодаря неоднозначным роликам в социальной сети TikTok на провокационные темы.
https://ria.ru/20250606/schepikhin-2021433679.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, блогер
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Блогер
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках
В Петербурге арестовали стримера и треш-блогера Кузнецова по делу о наркотиках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Стримера и треш-блогера Эль Капитана (Юрия Кузнецова) суд в Петербурге заключил под стражу по делу о наркотиках, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале
.
"Петроградский районный суд отправил блогера Юрия Кузнецова
в СИЗО. Срок меры - 12 августа 2025 года", - сообщила Лебедева.
Она добавила, что следствие подозревает Кузнецова по части 3 статьи 30 - пункту "г" части 4 статьи 228.1 (покушение на сбыт в крупном размере наркотических веществ) УК РФ
.
По версии следствия, Кузнецов приобрел 8,92 грамма мефедрона и незаконно хранил в квартире по месту проживания с целью последующего сбыта.
"Однако довести до конца свой преступный умысел Кузнецов не смог, так как 13 июня 2025 года в 3.35 (совпадает с мск) был задержан", - уточняет Лебедева.
Также по месту жительства Кузнецова были обнаружены предметы и вещества, подтверждающие, что основным видом деятельности фигуранта является незаконный оборот наркотических средств.
"У суда Юрий просил подписку о невыезде, оспаривая свою причастность к сбыту, сообщил, что его доход в месяц составляет 250 000 - 500 000 рублей. Юрий рекламирует еду, приложения и прочее, вот только документов никаких предоставить не смог", - пояснила Лебедева.
В сети блогер ведет стримы с треш-направленностью. Он приобрел известность благодаря неоднозначным роликам в социальной сети TikTok на провокационные темы.