https://ria.ru/20250614/baskov-2022273854.html

Киркоров и Басков: кто на самом деле стоит за их дружбой?

Киркоров и Басков: кто на самом деле стоит за их дружбой? - РИА Новости, 14.06.2025

Киркоров и Басков: кто на самом деле стоит за их дружбой?

Отношения Филиппа Киркорова и Николая Баскова — это сложная смесь творческого сотрудничества, публичных конфликтов и тщательно продуманного пиара. Их дружба... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:44:00+03:00

2025-06-14T08:44:00+03:00

2025-06-14T08:44:00+03:00

шоубиз

филипп киркоров

николай басков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отношения Филиппа Киркорова и Николая Баскова — это сложная смесь творческого сотрудничества, публичных конфликтов и тщательно продуманного пиара. Их дружба неоднократно становилась предметом обсуждений, скандалов и даже пародий."Зая" стала началом враждыВ центре внимания — противостояние двух звезд российского шоу-бизнеса Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Все началось с музыкальной конкуренции, когда Басков выпустил песню "Зая". Этот трек стал не просто очередным хитом, а символом эпохи, вызывая ассоциации с классическими клипами на фоне колонн и ностальгией по прошлому.В ответ Киркоров выпустил свою песню "Зайка моя". Басков воспринял это как личное оскорбление и как способ покушения на его трон в мире эстрады.Для Киркорова появление "Заи" стало вызовом, и вызвало бурю эмоций. Он не просто реагировал ироничными комментариями, а начал демонстрировать свое недовольство, высказывая обидные шуточки и пикируя в адрес Николая. На светских мероприятиях он игнорировал Баскова, показывая, что между ними — настоящее противостояние. В свою очередь, Басков решил не оставаться в стороне и, чтобы показать свою силу, заявил: "Король низложен, да здравствует новый король!" — намекая, что теперь он — главный на сцене. Он даже начал активно подчеркивать свою роль, словно готовился к тому, чтобы официально занять трон.Кульминацией этого конфликта стала популярная программа "Пусть говорят", где Малахов попытался официально короновать Баскова как нового короля шоу-бизнеса. Однако Николай неожиданно отказался от этой идеи и вместо этого решил пошутить. Певец устроил шоу, изобразив нападение на журналиста. Такое поведение стало отсылкой к скандалу с участием Филиппа Бедросовича. Когда-то король эстрады набросился на режиссера Первого канала Марину Яблокову.Троллинг Баскова в адрес Киркорова вызвал смех на передаче Малахова и стал ярким моментом шоу.Со временем, когда напряженность между Киркоровым и журналисткой, утихла, Николай решил изменить тон. Он стал более мягким, перестал подкалывать Филиппа и даже предложил дружеское объятие. В итоге, после всех драм и скандалов, оба артиста поняли, что за кулисами их конкуренция уступает, там они просто люди.Борьба за популярностьПозже звезды отечественной эстрады решительно взялись завоевывать молодую аудиторию. Поэтому все чаще Николай и Филипп стали иронизировать над собой, начали снимать треш и абсурд на радость публике."Я вообще с любым талантливым артистом готов сотрудничать, потому что я омолаживаюсь. Я сейчас омолодился, мне не нужна больше молодая кровь! Я насытился! Вот я насытился в прошлом году с Zivert и хорошо! В позапрошлом у меня был Крид: пропитался, дальше пошел. Сейчас вот Даву подоил", — прокомментировал свое сотрудничество с молодыми артистами Киркоров.Для съемок нового клипа Филипп Киркоров кардинально изменил свой имидж. Чтобы полностью соответствовать образу рэпера, он заплел афрокосички, что вызвало настоящий фурор.В интервью певец объяснил: "Ну я же очень кучерявый! У меня вот такая вот проволока на голове! Я — цыганский барон! С крыш пугаю ворон!" — иронично добавляя, что его новая прическа — это часть образа.Музыкальный ролик был снят с размахом, в стиле, который подчеркивает статус поп-короля. На съемочной площадке царила роскошь: брендовая одежда, дорогие украшения, а также накладки на зубы из золота и драгоценных камней, стоимость которых превысила пять миллионов рублей. Филипп объяснил такие траты: "Я все еще номер один в нашей стране!" — подчеркнув свою уверенность и статус.Эти высказывания Киркорова вызвали волну критики и спровоцировали новую волну конфликта со своим главным соперником — Николаем Басковым.В ответ на это, в новой песне поп-короля прозвучала строка: "Коля, уйди, я остаюсь", что еще больше задело Николая. Он не собирался уступать и решил дать ответ, записав свою новую песню вместе с 18-летним подростковым кумиром — Даней Милохиным. В клипе Басков появляется в привычном для себя образе — элегантного и уверенного в себе артиста.По сюжету, его Высочество Николай приезжает в поместье, которое, по сценарию, принадлежит Милохину. Там они устраивают грандиозную вечеринку в шикарном особняке, где и происходит действие. Поклонники заметили интересную деталь. Милохин небрежно бросает на стол газету с заголовком "Большая распродажа", а под ней — фотография Киркорова и Давы. Николай рассказал, что они внимательно изучили клип Киркорова с Давой и создали свою версию."Мы посмотрели сначала клип Киркорова с Давой, учли все минусы и сделали совершенную версию. Я думаю, второй залп стреляет лучше", — рассказал об идее создания Николай.Клип набрал больше 12 миллионов просмотров."Я понял, что если бы аудитория не реагировала, я бы этого не делал. А если она реагирует и просит, почему нет? Во-вторых, я моложе Киркорова на десять лет! Почему ему можно, а мне нет?" — возмутился "золотой голос России".Пародийное соперничествоВ 2018 году Киркоров и Басков выпустили клип на песню "Ибица", который высмеивал их якобы жестокое соперничество. В ролике артисты устраивают друг другу подлости. Например, Киркоров опрокидывает кабинку биотуалета с Басковым внутри, а видео заканчивается их символической гибелью после драки. Этот клип вызвал волну критики за низкопробный юмор и использование ненормативной лексики.Теперь их дружба — это тоже часть шоу и пиара. Публика ожидает, что Басков что-нибудь скажет, а Киркоров ответит ярко и эпично. И они действительно не разочаровывают зрителей.Но если взглянуть чуть глубже, становится ясно: между ними есть уважение. Киркоров признается: "На Колю обижаться невозможно". А Басков добавляет: "Мы друг другу помогаем. Все остальное — это сценический образ".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филипп киркоров, николай басков