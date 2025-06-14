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Киркоров и Басков: кто на самом деле стоит за их дружбой? - РИА Новости, 14.06.2025
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Шоубиз
 
08:44 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/baskov-2022273854.html
Киркоров и Басков: кто на самом деле стоит за их дружбой?
Киркоров и Басков: кто на самом деле стоит за их дружбой? - РИА Новости, 14.06.2025
Киркоров и Басков: кто на самом деле стоит за их дружбой?
Отношения Филиппа Киркорова и Николая Баскова — это сложная смесь творческого сотрудничества, публичных конфликтов и тщательно продуманного пиара. Их дружба... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:44:00+03:00
2025-06-14T08:44:00+03:00
шоубиз
филипп киркоров
николай басков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отношения Филиппа Киркорова и Николая Баскова — это сложная смесь творческого сотрудничества, публичных конфликтов и тщательно продуманного пиара. Их дружба неоднократно становилась предметом обсуждений, скандалов и даже пародий."Зая" стала началом враждыВ центре внимания — противостояние двух звезд российского шоу-бизнеса Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Все началось с музыкальной конкуренции, когда Басков выпустил песню "Зая". Этот трек стал не просто очередным хитом, а символом эпохи, вызывая ассоциации с классическими клипами на фоне колонн и ностальгией по прошлому.В ответ Киркоров выпустил свою песню "Зайка моя". Басков воспринял это как личное оскорбление и как способ покушения на его трон в мире эстрады.Для Киркорова появление "Заи" стало вызовом, и вызвало бурю эмоций. Он не просто реагировал ироничными комментариями, а начал демонстрировать свое недовольство, высказывая обидные шуточки и пикируя в адрес Николая. На светских мероприятиях он игнорировал Баскова, показывая, что между ними — настоящее противостояние. В свою очередь, Басков решил не оставаться в стороне и, чтобы показать свою силу, заявил: "Король низложен, да здравствует новый король!" — намекая, что теперь он — главный на сцене. Он даже начал активно подчеркивать свою роль, словно готовился к тому, чтобы официально занять трон.Кульминацией этого конфликта стала популярная программа "Пусть говорят", где Малахов попытался официально короновать Баскова как нового короля шоу-бизнеса. Однако Николай неожиданно отказался от этой идеи и вместо этого решил пошутить. Певец устроил шоу, изобразив нападение на журналиста. Такое поведение стало отсылкой к скандалу с участием Филиппа Бедросовича. Когда-то король эстрады набросился на режиссера Первого канала Марину Яблокову.Троллинг Баскова в адрес Киркорова вызвал смех на передаче Малахова и стал ярким моментом шоу.Со временем, когда напряженность между Киркоровым и журналисткой, утихла, Николай решил изменить тон. Он стал более мягким, перестал подкалывать Филиппа и даже предложил дружеское объятие. В итоге, после всех драм и скандалов, оба артиста поняли, что за кулисами их конкуренция уступает, там они просто люди.Борьба за популярностьПозже звезды отечественной эстрады решительно взялись завоевывать молодую аудиторию. Поэтому все чаще Николай и Филипп стали иронизировать над собой, начали снимать треш и абсурд на радость публике."Я вообще с любым талантливым артистом готов сотрудничать, потому что я омолаживаюсь. Я сейчас омолодился, мне не нужна больше молодая кровь! Я насытился! Вот я насытился в прошлом году с Zivert и хорошо! В позапрошлом у меня был Крид: пропитался, дальше пошел. Сейчас вот Даву подоил", — прокомментировал свое сотрудничество с молодыми артистами Киркоров.Для съемок нового клипа Филипп Киркоров кардинально изменил свой имидж. Чтобы полностью соответствовать образу рэпера, он заплел афрокосички, что вызвало настоящий фурор.В интервью певец объяснил: "Ну я же очень кучерявый! У меня вот такая вот проволока на голове! Я — цыганский барон! С крыш пугаю ворон!" — иронично добавляя, что его новая прическа — это часть образа.Музыкальный ролик был снят с размахом, в стиле, который подчеркивает статус поп-короля. На съемочной площадке царила роскошь: брендовая одежда, дорогие украшения, а также накладки на зубы из золота и драгоценных камней, стоимость которых превысила пять миллионов рублей. Филипп объяснил такие траты: "Я все еще номер один в нашей стране!" — подчеркнув свою уверенность и статус.Эти высказывания Киркорова вызвали волну критики и спровоцировали новую волну конфликта со своим главным соперником — Николаем Басковым.В ответ на это, в новой песне поп-короля прозвучала строка: "Коля, уйди, я остаюсь", что еще больше задело Николая. Он не собирался уступать и решил дать ответ, записав свою новую песню вместе с 18-летним подростковым кумиром — Даней Милохиным. В клипе Басков появляется в привычном для себя образе — элегантного и уверенного в себе артиста.По сюжету, его Высочество Николай приезжает в поместье, которое, по сценарию, принадлежит Милохину. Там они устраивают грандиозную вечеринку в шикарном особняке, где и происходит действие. Поклонники заметили интересную деталь. Милохин небрежно бросает на стол газету с заголовком "Большая распродажа", а под ней — фотография Киркорова и Давы. Николай рассказал, что они внимательно изучили клип Киркорова с Давой и создали свою версию."Мы посмотрели сначала клип Киркорова с Давой, учли все минусы и сделали совершенную версию. Я думаю, второй залп стреляет лучше", — рассказал об идее создания Николай.Клип набрал больше 12 миллионов просмотров."Я понял, что если бы аудитория не реагировала, я бы этого не делал. А если она реагирует и просит, почему нет? Во-вторых, я моложе Киркорова на десять лет! Почему ему можно, а мне нет?" — возмутился "золотой голос России".Пародийное соперничествоВ 2018 году Киркоров и Басков выпустили клип на песню "Ибица", который высмеивал их якобы жестокое соперничество. В ролике артисты устраивают друг другу подлости. Например, Киркоров опрокидывает кабинку биотуалета с Басковым внутри, а видео заканчивается их символической гибелью после драки. Этот клип вызвал волну критики за низкопробный юмор и использование ненормативной лексики.Теперь их дружба — это тоже часть шоу и пиара. Публика ожидает, что Басков что-нибудь скажет, а Киркоров ответит ярко и эпично. И они действительно не разочаровывают зрителей.Но если взглянуть чуть глубже, становится ясно: между ними есть уважение. Киркоров признается: "На Колю обижаться невозможно". А Басков добавляет: "Мы друг другу помогаем. Все остальное — это сценический образ".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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филипп киркоров, николай басков
Шоубиз, Филипп Киркоров, Николай Басков

Киркоров и Басков: кто на самом деле стоит за их дружбой?

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах" в кинотеатре "Октябрь"
Премьера фильма Пираты Карибского моря: На странных берегах в кинотеатре Октябрь - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отношения Филиппа Киркорова и Николая Баскова — это сложная смесь творческого сотрудничества, публичных конфликтов и тщательно продуманного пиара. Их дружба неоднократно становилась предметом обсуждений, скандалов и даже пародий.

"Зая" стала началом вражды

В центре внимания — противостояние двух звезд российского шоу-бизнеса Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Все началось с музыкальной конкуренции, когда Басков выпустил песню "Зая". Этот трек стал не просто очередным хитом, а символом эпохи, вызывая ассоциации с классическими клипами на фоне колонн и ностальгией по прошлому.
В ответ Киркоров выпустил свою песню "Зайка моя". Басков воспринял это как личное оскорбление и как способ покушения на его трон в мире эстрады.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2025
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2025 - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2025
Для Киркорова появление "Заи" стало вызовом, и вызвало бурю эмоций. Он не просто реагировал ироничными комментариями, а начал демонстрировать свое недовольство, высказывая обидные шуточки и пикируя в адрес Николая. На светских мероприятиях он игнорировал Баскова, показывая, что между ними — настоящее противостояние. В свою очередь, Басков решил не оставаться в стороне и, чтобы показать свою силу, заявил: "Король низложен, да здравствует новый король!" — намекая, что теперь он — главный на сцене. Он даже начал активно подчеркивать свою роль, словно готовился к тому, чтобы официально занять трон.
Кульминацией этого конфликта стала популярная программа "Пусть говорят", где Малахов попытался официально короновать Баскова как нового короля шоу-бизнеса. Однако Николай неожиданно отказался от этой идеи и вместо этого решил пошутить. Певец устроил шоу, изобразив нападение на журналиста. Такое поведение стало отсылкой к скандалу с участием Филиппа Бедросовича. Когда-то король эстрады набросился на режиссера Первого канала Марину Яблокову.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Певец Николай Басков
Троллинг Баскова в адрес Киркорова вызвал смех на передаче Малахова и стал ярким моментом шоу.
Со временем, когда напряженность между Киркоровым и журналисткой, утихла, Николай решил изменить тон. Он стал более мягким, перестал подкалывать Филиппа и даже предложил дружеское объятие. В итоге, после всех драм и скандалов, оба артиста поняли, что за кулисами их конкуренция уступает, там они просто люди.

Борьба за популярность

Позже звезды отечественной эстрады решительно взялись завоевывать молодую аудиторию. Поэтому все чаще Николай и Филипп стали иронизировать над собой, начали снимать треш и абсурд на радость публике.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОткрытие музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи
Открытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости
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Открытие музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи
"Я вообще с любым талантливым артистом готов сотрудничать, потому что я омолаживаюсь. Я сейчас омолодился, мне не нужна больше молодая кровь! Я насытился! Вот я насытился в прошлом году с Zivert и хорошо! В позапрошлом у меня был Крид: пропитался, дальше пошел. Сейчас вот Даву подоил", — прокомментировал свое сотрудничество с молодыми артистами Киркоров.
Для съемок нового клипа Филипп Киркоров кардинально изменил свой имидж. Чтобы полностью соответствовать образу рэпера, он заплел афрокосички, что вызвало настоящий фурор.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Филипп Киркоров
В интервью певец объяснил: "Ну я же очень кучерявый! У меня вот такая вот проволока на голове! Я — цыганский барон! С крыш пугаю ворон!" — иронично добавляя, что его новая прическа — это часть образа.
Музыкальный ролик был снят с размахом, в стиле, который подчеркивает статус поп-короля. На съемочной площадке царила роскошь: брендовая одежда, дорогие украшения, а также накладки на зубы из золота и драгоценных камней, стоимость которых превысила пять миллионов рублей. Филипп объяснил такие траты: "Я все еще номер один в нашей стране!" — подчеркнув свою уверенность и статус.
Эти высказывания Киркорова вызвали волну критики и спровоцировали новую волну конфликта со своим главным соперником — Николаем Басковым.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Николай Басков
В ответ на это, в новой песне поп-короля прозвучала строка: "Коля, уйди, я остаюсь", что еще больше задело Николая. Он не собирался уступать и решил дать ответ, записав свою новую песню вместе с 18-летним подростковым кумиром — Даней Милохиным. В клипе Басков появляется в привычном для себя образе — элегантного и уверенного в себе артиста.
По сюжету, его Высочество Николай приезжает в поместье, которое, по сценарию, принадлежит Милохину. Там они устраивают грандиозную вечеринку в шикарном особняке, где и происходит действие. Поклонники заметили интересную деталь. Милохин небрежно бросает на стол газету с заголовком "Большая распродажа", а под ней — фотография Киркорова и Давы. Николай рассказал, что они внимательно изучили клип Киркорова с Давой и создали свою версию.
© Dream Team House - Music/YouTubeДаня Милохин & Николай Басков - Дико влюблены
Даня Милохин & Николай Басков - Дико влюблены - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Dream Team House - Music/YouTube
Даня Милохин & Николай Басков - Дико влюблены
"Мы посмотрели сначала клип Киркорова с Давой, учли все минусы и сделали совершенную версию. Я думаю, второй залп стреляет лучше", — рассказал об идее создания Николай.
Клип набрал больше 12 миллионов просмотров.
"Я понял, что если бы аудитория не реагировала, я бы этого не делал. А если она реагирует и просит, почему нет? Во-вторых, я моложе Киркорова на десять лет! Почему ему можно, а мне нет?" — возмутился "золотой голос России".
© @fkirkorovСкриншот из видео Филиппа Киркорова в Instagram
Скриншот из видео Филиппа Киркорова в Instagram - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© @fkirkorov
Скриншот из видео Филиппа Киркорова в Instagram

Пародийное соперничество

В 2018 году Киркоров и Басков выпустили клип на песню "Ибица", который высмеивал их якобы жестокое соперничество. В ролике артисты устраивают друг другу подлости. Например, Киркоров опрокидывает кабинку биотуалета с Басковым внутри, а видео заканчивается их символической гибелью после драки. Этот клип вызвал волну критики за низкопробный юмор и использование ненормативной лексики.
Кадр из клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ibiza"
Кадр из клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Кадр из клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ibiza"
Теперь их дружба — это тоже часть шоу и пиара. Публика ожидает, что Басков что-нибудь скажет, а Киркоров ответит ярко и эпично. И они действительно не разочаровывают зрителей.
Но если взглянуть чуть глубже, становится ясно: между ними есть уважение. Киркоров признается: "На Колю обижаться невозможно". А Басков добавляет: "Мы друг другу помогаем. Все остальное — это сценический образ".
© РИА Новости / Алексей Ладыгин | Перейти в медиабанкСъемки шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия"
Съемки шоу Новогодний парад звезд для телеканала Россия - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
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Съемки шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия"
 
ШоубизФилипп КиркоровНиколай Басков
 
 
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