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Российские банки начали снижать ставки по кредитам - РИА Новости, 14.06.2025
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09:50 14.06.2025 (обновлено: 15:51 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/banki-2022773796.html
Российские банки начали снижать ставки по кредитам
Российские банки начали снижать ставки по кредитам - РИА Новости, 14.06.2025
Российские банки начали снижать ставки по кредитам
Большинство банков планирует снизить ставки по кредитам и ипотеке вслед за решением по ключевой ставке, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:50:00+03:00
2025-06-14T15:51:00+03:00
экономика
ипотека
россия
центральный банк рф (цб рф)
абсолют банк
сбербанк россии
ключевая ставка
"дом.рф"
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Большинство банков планирует снизить ставки по кредитам и ипотеке вслед за решением по ключевой ставке, выяснило РИА Новости.Как на это отреагировали банки:
https://ria.ru/20250606/tsentrobank-2021348183.html
https://ria.ru/20250614/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), абсолют банк, сбербанк россии, ключевая ставка, "дом.рф"
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Абсолют Банк, Сбербанк России, Ключевая ставка, "Дом.РФ"
Российские банки начали снижать ставки по кредитам

Российские банки планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Большинство банков планирует снизить ставки по кредитам и ипотеке вслед за решением по ключевой ставке, выяснило РИА Новости.

ЦБ 6 июня впервые почти за три года уменьшил ее — до 20%.

Монеты России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Центробанк снизил ключевую ставку: что ждет российскую экономику
6 июня, 15:42
Как на это отреагировали банки:
  • Сбербанк с 10 июня снизил ставки по ипотеке на 2-3,5%, по кредитам — на два процента;
  • ВТБ уменьшит ставки по ипотеке минимум на 1,5-2%, новые условия вступят в силу во второй половине июня;
  • "Дом.РФ" планирует понизить ставки по кредитам примерно на два процента в течение ближайших недель, по ипотеке на новостройки они уже от 21,8%;
  • Абсолют Банк рассчитывает, что улучшение условий по кредитам будет сопоставимо со снижением ключевой ставки, их пересмотрят в июне;
  • Банк Новиком следит за ситуацией на рынке и рассматривает различные варианты;
  • МТС Банк будет принимать решение исходя из рыночного тренда;
  • Ренессанс Банк пока не планирует снижать ставки по кредитам.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
Вчера, 14:39
 
ЭкономикаИпотекаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Абсолют БанкСбербанк РоссииКлючевая ставка"Дом.РФ"
 
 
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