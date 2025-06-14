Российские банки начали снижать ставки по кредитам
Российские банки планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке
Отделение банка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Большинство банков планирует снизить ставки по кредитам и ипотеке вслед за решением по ключевой ставке, выяснило РИА Новости.
ЦБ 6 июня впервые почти за три года уменьшил ее — до 20%.
Как на это отреагировали банки:
- Сбербанк с 10 июня снизил ставки по ипотеке на 2-3,5%, по кредитам — на два процента;
- ВТБ уменьшит ставки по ипотеке минимум на 1,5-2%, новые условия вступят в силу во второй половине июня;
- "Дом.РФ" планирует понизить ставки по кредитам примерно на два процента в течение ближайших недель, по ипотеке на новостройки они уже от 21,8%;
- Абсолют Банк рассчитывает, что улучшение условий по кредитам будет сопоставимо со снижением ключевой ставки, их пересмотрят в июне;
- Банк Новиком следит за ситуацией на рынке и рассматривает различные варианты;
- МТС Банк будет принимать решение исходя из рыночного тренда;
- Ренессанс Банк пока не планирует снижать ставки по кредитам.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.