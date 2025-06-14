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В Совфеде осудили атаку Израиля на Иран

В Совфеде осудили атаку Израиля на Иран - РИА Новости, 14.06.2025

В Совфеде осудили атаку Израиля на Иран

Сенатор РФ Наталия Косихина в беседе с РИА Новости осудила атаку Израиля на Иран, отметив важность нахождения решений для разрешения конфликта мирным путём. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:28:00+03:00

2025-06-14T19:28:00+03:00

2025-06-14T19:28:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сенатор РФ Наталия Косихина в беседе с РИА Новости осудила атаку Израиля на Иран, отметив важность нахождения решений для разрешения конфликта мирным путём. "Категорически осуждаю недавнюю атаку Израиля на Иран, которая привела к гибели десятков мирных жителей. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что никакие удары по потенциальной ядерной инфраструктуре не могут быть оправданы, подобные действия, подчеркнула Косихина, лишь усугубляют ситуацию и ведут к новым жертвам. По ее словам, важно, чтобы все стороны сосредоточились на поиске мирных решений и диалоге, а не на эскалации конфликта. "Только через взаимопонимание и дипломатические усилия можно добиться устойчивого мира и безопасности", - добавила парламентарий. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном