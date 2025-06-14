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Израильский БПЛА атаковал объекты газового месторождения в Иране

Израильский БПЛА атаковал объекты газового месторождения в Иране - РИА Новости, 14.06.2025

Израильский БПЛА атаковал объекты газового месторождения в Иране

Израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:31:00+03:00

2025-06-14T18:31:00+03:00

2025-06-14T18:42:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар, передает иранское агентство Tasnim."Час назад израильский беспилотник атаковал одно их промышленных предприятий четвертой фазы проекта газового месторождения "Южный Парс", что привело к мощному взрыву на заводе", - говорится в сообщении.После взрыва на предприятии разгорелся пожар. Как указывает агентство Tasnim, объем повреждений пока установить сложно, однако, по словам местных рабочих, звук взрыва "был очень силен".В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Видео последствий удара по объектам газового месторождения в Иране Видео последствий удара по объектам газового месторождения в Иране 2025-06-14T18:31 true PT0M06S

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном