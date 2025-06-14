https://ria.ru/20250614/ataka-2022813390.html

СМИ: двое военных КСИР погибли при атаке Израиля к юго-западу от Тегерана

СМИ: двое военных КСИР погибли при атаке Израиля к юго-западу от Тегерана - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: двое военных КСИР погибли при атаке Израиля к юго-западу от Тегерана

Двое военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана погибли в результате атаки Израиля к юго-западу от Тегерана, передает... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:53:00+03:00

2025-06-14T14:53:00+03:00

2025-06-14T15:01:00+03:00

в мире

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израиль

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Двое военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана погибли в результате атаки Израиля к юго-западу от Тегерана, передает иранское госагентство Tasnim."В результате жестокого нападения Израиля на район расположения силы Басидж Зарандие двое военных КСИР погибли, выполняя свою миссию по защите страны", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, корпус стражей исламской революции, тегеран (город)