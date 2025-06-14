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Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС - РИА Новости, 14.06.2025
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13:39 14.06.2025 (обновлено: 13:42 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/aes-2022798435.html
Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС
Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС - РИА Новости, 14.06.2025
Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС
АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:39:00+03:00
2025-06-14T13:42:00+03:00
казахстан
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
алексей лихачев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Казахстан выбрал "Росатом" лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике."Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома"."Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана", - отметил Лихачев.
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казахстан, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, алексей лихачев
Казахстан, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии, Алексей Лихачев
Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС

Лихачев: АЭС в Казахстане построят по самому передовому и проекту в мире

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Казахстан выбрал "Росатом" лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике.
"Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома".
"Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана", - отметил Лихачев.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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10 мая, 17:31
 
КазахстанРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологииАлексей Лихачев
 
 
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