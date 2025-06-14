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Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС
Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС - РИА Новости, 14.06.2025
Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС
АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:39:00+03:00
2025-06-14T13:39:00+03:00
2025-06-14T13:42:00+03:00
казахстан
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
алексей лихачев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Казахстан выбрал "Росатом" лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике."Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома"."Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана", - отметил Лихачев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, алексей лихачев
Казахстан, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии, Алексей Лихачев
Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС
Лихачев: АЭС в Казахстане построят по самому передовому и проекту в мире