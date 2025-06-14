https://ria.ru/20250614/aes-2022798435.html

Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС

Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС - РИА Новости, 14.06.2025

Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном "Росатома" для сооружения АЭС

АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:39:00+03:00

2025-06-14T13:39:00+03:00

2025-06-14T13:42:00+03:00

казахстан

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

алексей лихачев

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Казахстан выбрал "Росатом" лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике."Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома"."Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана", - отметил Лихачев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, алексей лихачев