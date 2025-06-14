https://ria.ru/20250614/aeroport-2022753178.html

В четырех аэропортах сняли временные ограничения

В четырех аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 14.06.2025

В четырех аэропортах сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:28:00+03:00

2025-06-14T06:28:00+03:00

2025-06-14T06:34:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

самара

саратов

тамбов

ульяновск

безопасность

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."В аэропортах: Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250614/samara-2022743871.html

самара

саратов

тамбов

ульяновск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), самара, саратов, тамбов, ульяновск, безопасность, курумоч (аэропорт)