https://ria.ru/20250614/aeroport-2022753178.html
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
В четырех аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 14.06.2025
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T06:28:00+03:00
2025-06-14T06:28:00+03:00
2025-06-14T06:34:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
самара
саратов
тамбов
ульяновск
безопасность
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_9:0:837:466_1920x0_80_0_0_5fd331c3136b54694ae4164d60c9e904.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."В аэропортах: Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250614/samara-2022743871.html
самара
саратов
тамбов
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_43:0:664:466_1920x0_80_0_0_449a6eb54eb5d0fb533b16fdb2dc7a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), самара, саратов, тамбов, ульяновск, безопасность, курумоч (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Самара, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Безопасность, Курумоч (аэропорт)
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
В аэропортах Самары, Тамбова, Саратова и Ульяновская сняли ограничения