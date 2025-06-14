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В четырех аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 14.06.2025
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06:28 14.06.2025 (обновлено: 06:34 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/aeroport-2022753178.html
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
В четырех аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 14.06.2025
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 14.06.2025
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2025-06-14T06:34:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
самара
саратов
тамбов
ульяновск
безопасность
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."В аэропортах: Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250614/samara-2022743871.html
самара
саратов
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), самара, саратов, тамбов, ульяновск, безопасность, курумоч (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Самара, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Безопасность, Курумоч (аэропорт)
В четырех аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Самары, Тамбова, Саратова и Ульяновская сняли ограничения

© Фото : АО "Аэропорт Ульяновск"Международный аэропорт Ульяновска
Международный аэропорт Ульяновска - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : АО "Аэропорт Ульяновск"
Международный аэропорт Ульяновска . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"В аэропортах: Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.
Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
03:30
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СамараСаратовТамбовУльяновскБезопасностьКурумоч (аэропорт)
 
 
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