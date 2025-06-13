https://ria.ru/20250613/zapad-2022728349.html

Запад подливал масло в огонь эскалации на Ближнем Востоке, заявил Небензя

Запад подливал масло в огонь эскалации на Ближнем Востоке, заявил Небензя - РИА Новости, 13.06.2025

Запад подливал масло в огонь эскалации на Ближнем Востоке, заявил Небензя

Запад делал все, чтобы подлить "масло в огонь эскалации" на Ближнем Востоке, подстрекая и подстегивая Израиль к радикальным шагам, заявил постпред России при... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:25:00+03:00

2025-06-13T23:25:00+03:00

2025-06-13T23:25:00+03:00

в мире

израиль

иран

василий небензя

ближний восток

обострение конфликта между израилем и ираном

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ООН, 13 июн - РИА Новости. Запад делал все, чтобы подлить "масло в огонь эскалации" на Ближнем Востоке, подстрекая и подстегивая Израиль к радикальным шагам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Западные участники плана все это время делали все, чтобы подлить масло в огонь эскалации и по сути ее подстрекали. Искусственное создание ими на международных площадках напряженности лишь подстегнуло Израиль к радикальным шагам, создало у него иллюзию вседозволенности", - сообщил он на заседании Совбеза ООН. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, василий небензя, ближний восток, обострение конфликта между израилем и ираном