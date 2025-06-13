https://ria.ru/20250613/yakovenko--2022640260.html

Яковенко прокомментировал израильские удары по Ирану

Яковенко прокомментировал израильские удары по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Яковенко прокомментировал израильские удары по Ирану

Конфликт Израиля с Ираном может привести к росту цен на нефть в мире и оказать отрицательный эффект на всю глобальную экономику, высказал мнение РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:54:00+03:00

2025-06-13T12:54:00+03:00

2025-06-13T12:59:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

александр яковенко

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

опек

магатэ

сша

израиль

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Конфликт Израиля с Ираном может привести к росту цен на нефть в мире и оказать отрицательный эффект на всю глобальную экономику, высказал мнение РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Легче всего предположить последствия для рынка нефти в плане роста цен с параллельным давлением США на ОПЕК в целях увеличения добычи. В этом аспекте возможны негативные последствия для всей глобальной экономики, уход в доллар или, наоборот, ускорение обвала фондовых рынков, прежде всего в США, где для этого есть все условия", - сказал собеседник агентства, говоря о возможных последствиях ирано-израильского вооруженного конфликта. "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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операция израиля "восходящий лев", александр яковенко, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, опек, магатэ, сша, израиль, иран, в мире