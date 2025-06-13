https://ria.ru/20250613/vuzy-2022567720.html

Фальков назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

Фальков назвал сроки подачи документов для поступления в вузы - РИА Новости, 13.06.2025

Фальков назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T02:29:00+03:00

2025-06-13T02:29:00+03:00

2025-06-13T02:41:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки России Валерий Фальков."Старт приемной кампании состоится совсем скоро, 20 июня. Во все российские университеты и филиалы российских вузов, и в филиалы российских вузов за рубежом (Их 46. — Прим. ред.) можно будет подать документы", — сказал он.По словам главы Минобрнауки, подача документов на поступление — это не дело одного или двух дней. Все будет зависеть от специфики направления и учебного заведения, пояснил министр."Активная фаза (Подачи согласия о зачислении. — Прим. ред.) завершится 6-7 августа. Для большинства абитуриентов это основные дни зачисления. Дополнительные дни — 11-12 (Августа. – Прим. ред.)", — уточнил Фальков, добавив, что серьезных изменений в приемной кампании в этом году не будет.По данным министерства, в этом году установлено свыше 619 тысяч бюджетных мест, доступность высшего образования в России сохраняется.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

https://ria.ru/20250611/kak-postupit-v-vuz-rossii-2022314246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков