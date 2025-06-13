Фальков назвал сроки подачи документов для поступления в вузы
Фальков: приемная кампания в вузы начнется 20 июня и продлится до 12 августа
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАбитуриенты подают документы в Российский университет дружбы народов в Москве
Абитуриенты подают документы в Российский университет дружбы народов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
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"Старт приемной кампании состоится совсем скоро, 20 июня. Во все российские университеты и филиалы российских вузов, и в филиалы российских вузов за рубежом (Их 46. — Прим. ред.) можно будет подать документы", — сказал он.
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По словам главы Минобрнауки, подача документов на поступление — это не дело одного или двух дней. Все будет зависеть от специфики направления и учебного заведения, пояснил министр.
"Активная фаза (Подачи согласия о зачислении. — Прим. ред.) завершится 6-7 августа. Для большинства абитуриентов это основные дни зачисления. Дополнительные дни — 11-12 (Августа. – Прим. ред.)", — уточнил Фальков, добавив, что серьезных изменений в приемной кампании в этом году не будет.
По данным министерства, в этом году установлено свыше 619 тысяч бюджетных мест, доступность высшего образования в России сохраняется.