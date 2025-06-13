https://ria.ru/20250613/vuz-2022574003.html

Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места

Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места - РИА Новости, 13.06.2025

Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места

Возможность в этом году поступить в российский вуз на бюджетное место является одной из самых высоких за последнее время, заявил РИА Новости глава Минобрнауки... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:37:00+03:00

2025-06-13T04:37:00+03:00

2025-06-13T04:37:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749863783_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_f5e7b117b3ca16c1ba0cbd2e6be85878.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Возможность в этом году поступить в российский вуз на бюджетное место является одной из самых высоких за последнее время, заявил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Конечно, возможность сегодня поступить на бюджетные места - она является одной из самых высоких за последние годы", - сказал министр. Фальков добавил, что благодаря суперсервису "Поступи в вуз онлайн" также обеспечивается доступность высшего образования в стране. "Абитуриент гораздо больше, с точки зрения режима реального времени, имеет возможностей оценить ситуацию, проходные баллы свои, конкурс, наличие бюджетных мест, наличие платных мест, наличие общежитий, ну и многое-многое другое в электронном формате. Ему не надо выезжать из дома. И, конечно, это приближает сам университет к выпускнику школы, к абитуриенту", - отметил глава министерства. По данным министерства, в этом году установлены свыше 619 тысяч бюджетных мест, доступность высшего образования в России сохраняется. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

https://ria.ru/20250609/minobrnauki-2021691304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий фальков