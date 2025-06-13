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Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места - РИА Новости, 13.06.2025
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04:37 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/vuz-2022574003.html
Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места
Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места - РИА Новости, 13.06.2025
Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места
Возможность в этом году поступить в российский вуз на бюджетное место является одной из самых высоких за последнее время, заявил РИА Новости глава Минобрнауки... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:37:00+03:00
2025-06-13T04:37:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Возможность в этом году поступить в российский вуз на бюджетное место является одной из самых высоких за последнее время, заявил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Конечно, возможность сегодня поступить на бюджетные места - она является одной из самых высоких за последние годы", - сказал министр. Фальков добавил, что благодаря суперсервису "Поступи в вуз онлайн" также обеспечивается доступность высшего образования в стране. "Абитуриент гораздо больше, с точки зрения режима реального времени, имеет возможностей оценить ситуацию, проходные баллы свои, конкурс, наличие бюджетных мест, наличие платных мест, наличие общежитий, ну и многое-многое другое в электронном формате. Ему не надо выезжать из дома. И, конечно, это приближает сам университет к выпускнику школы, к абитуриенту", - отметил глава министерства. По данным министерства, в этом году установлены свыше 619 тысяч бюджетных мест, доступность высшего образования в России сохраняется. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места

Фальков заявил о рекордной доступности бюджетных мест в вузах

© РИА Новости / Сергей Гунеев Валерий Фальков
 Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Возможность в этом году поступить в российский вуз на бюджетное место является одной из самых высоких за последнее время, заявил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Конечно, возможность сегодня поступить на бюджетные места - она является одной из самых высоких за последние годы", - сказал министр.
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Фальков добавил, что благодаря суперсервису "Поступи в вуз онлайн" также обеспечивается доступность высшего образования в стране.
"Абитуриент гораздо больше, с точки зрения режима реального времени, имеет возможностей оценить ситуацию, проходные баллы свои, конкурс, наличие бюджетных мест, наличие платных мест, наличие общежитий, ну и многое-многое другое в электронном формате. Ему не надо выезжать из дома. И, конечно, это приближает сам университет к выпускнику школы, к абитуриенту", - отметил глава министерства.
По данным министерства, в этом году установлены свыше 619 тысяч бюджетных мест, доступность высшего образования в России сохраняется.
Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
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ОбществоРоссияВалерий Фальков
 
 
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