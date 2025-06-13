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ВСУ подорвались на минах, установленных российскими дронами
ВСУ подорвались на минах, установленных российскими дронами - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ подорвались на минах, установленных российскими дронами
Два бронеавтомобиля и пикап ВСУ подорвались на минах, которые российские военные установили на дороге при помощи беспилотников на южно-донецком направлении,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:28:00+03:00
2025-06-13T05:28:00+03:00
2025-06-13T05:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Два бронеавтомобиля и пикап ВСУ подорвались на минах, которые российские военные установили на дороге при помощи беспилотников на южно-донецком направлении, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тобол". "Заминировали дорогу - подъезд (к позициям – ред.). После нашего минирования три единицы техники там подорвалось. Это был пикап и две колесные бронированных машины. Если не ошибаюсь, "МаксПро" и "Козак", - сказал "Тобол". По его словам, военные РФ выявляют маршруты, по которым движется техника и личный состав ВСУ. Информация о вражеских целях поступает к операторам БПЛА от смежных подразделений. "Противник даже с учетом уже сожженной техники все равно гонит людей (вперед – ред.). Ежедневно там есть движение. Движение интенсивное. Мы его за это и наказываем", - добавил военнослужащий. Ранее "Тобол" сообщал РИА Новости, что российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022418643.html
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в мире, технологии, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ подорвались на минах, установленных российскими дронами
Два бронеавтомобиля и пикап ВСУ подорвались на минах на Южнодонецком направлении
ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Два бронеавтомобиля и пикап ВСУ подорвались на минах, которые российские военные установили на дороге при помощи беспилотников на южно-донецком направлении, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тобол".
"Заминировали дорогу - подъезд (к позициям – ред.). После нашего минирования три единицы техники там подорвалось. Это был пикап и две колесные бронированных машины. Если не ошибаюсь, "МаксПро" и "Козак", - сказал "Тобол".
По его словам, военные РФ выявляют маршруты, по которым движется техника и личный состав ВСУ.
Информация о вражеских целях поступает к операторам БПЛА от смежных подразделений.
"Противник даже с учетом уже сожженной техники все равно гонит людей (вперед – ред.). Ежедневно там есть движение. Движение интенсивное. Мы его за это и наказываем", - добавил военнослужащий.
Ранее "Тобол" сообщал РИА Новости, что российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области.