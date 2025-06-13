https://ria.ru/20250613/voyna-2022670114.html

Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке

Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025

Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил в Telegram-канале о начале большой войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану и... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:45:00+03:00

2025-06-13T15:45:00+03:00

2025-06-13T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил в Telegram-канале о начале большой войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану и поинтересовался – "что там с международным правом". "Большая война на Ближнем Востоке началась. Два вопроса: что там с международным правом и что скажут сторонники "перемирия и немедленного прекращения огня" в европейских натовских столицах", - написал сенатор. Клишас напомнил, что президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что разочарован Россией и Украиной. "Постигло ли Трампа разочарование этой ночью?" - поинтересовался политик. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, израиль, ближний восток, андрей клишас, дональд трамп, украина, россия, операция израиля "восходящий лев"