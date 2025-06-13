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Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025
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15:45 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/voyna-2022670114.html
Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке
Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025
Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил в Telegram-канале о начале большой войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану и... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:45:00+03:00
2025-06-13T15:45:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
андрей клишас
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил в Telegram-канале о начале большой войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану и поинтересовался – "что там с международным правом". "Большая война на Ближнем Востоке началась. Два вопроса: что там с международным правом и что скажут сторонники "перемирия и немедленного прекращения огня" в европейских натовских столицах", - написал сенатор. Клишас напомнил, что президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что разочарован Россией и Украиной. "Постигло ли Трампа разочарование этой ночью?" - поинтересовался политик. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, ближний восток, андрей клишас, дональд трамп, украина, россия, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Андрей Клишас, Дональд Трамп, Украина, Россия, Операция Израиля "Восходящий лев"
Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке

Клишас заявил о начале войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил в Telegram-канале о начале большой войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану и поинтересовался – "что там с международным правом".
"Большая война на Ближнем Востоке началась. Два вопроса: что там с международным правом и что скажут сторонники "перемирия и немедленного прекращения огня" в европейских натовских столицах", - написал сенатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13:44
Клишас напомнил, что президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что разочарован Россией и Украиной.
"Постигло ли Трампа разочарование этой ночью?" - поинтересовался политик.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокАндрей КлишасДональд ТрампУкраинаРоссияОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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