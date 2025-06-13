Клишас заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке
Клишас заявил о начале войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил в Telegram-канале о начале большой войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану и поинтересовался – "что там с международным правом".
"Большая война на Ближнем Востоке началась. Два вопроса: что там с международным правом и что скажут сторонники "перемирия и немедленного прекращения огня" в европейских натовских столицах", - написал сенатор.
Клишас напомнил, что президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что разочарован Россией и Украиной.
"Постигло ли Трампа разочарование этой ночью?" - поинтересовался политик.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".