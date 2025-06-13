Рейтинг@Mail.ru
Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/utechka-2022717398.html
Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт
Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2025
Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт
Удар Израиля по ядерному объекту в иранском Натанзе мог вызвать небольшую утечку радиации, такое мнение высказал РИА Новости египетский эксперт в сфере атомной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:08:00+03:00
2025-06-13T22:08:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727853161_0:0:2160:1215_1920x0_80_0_0_ccb4c376d82c1c897206013a8d77624a.jpg
КАИР, 13 июн - РИА Новости. Удар Израиля по ядерному объекту в иранском Натанзе мог вызвать небольшую утечку радиации, такое мнение высказал РИА Новости египетский эксперт в сфере атомной энергии, бывший старший инспектор МАГАТЭ Юсри Абу Шади. "Да, это возможно, однако утечка радиации – слабая, потому что эти объекты производят обогащенный уран, а радиация от урана является небольшой и несильно отличается от природного урана, находящегося в шахтах", - считает Абу Шади. По мнению эксперта, Иран должен хранить эти материалы глубоко под землей и на складах, до которых не могут добраться ракеты и снаряды. "Насколько мы понимаем, целью был завод по экспериментальному обогащению, находящийся на земле. В нем содержится ограниченное количество (радиоактивных материалов – ред.)", - добавил он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727853161_112:0:1896:1338_1920x0_80_0_0_9feb556892febe207829f7edc1992c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт

Абу Шади: удар Израиля по ядерному объекту в Натанзе мог вызвать утечку радиации

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 13 июн - РИА Новости. Удар Израиля по ядерному объекту в иранском Натанзе мог вызвать небольшую утечку радиации, такое мнение высказал РИА Новости египетский эксперт в сфере атомной энергии, бывший старший инспектор МАГАТЭ Юсри Абу Шади.
"Да, это возможно, однако утечка радиации – слабая, потому что эти объекты производят обогащенный уран, а радиация от урана является небольшой и несильно отличается от природного урана, находящегося в шахтах", - считает Абу Шади.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
По мнению эксперта, Иран должен хранить эти материалы глубоко под землей и на складах, до которых не могут добраться ракеты и снаряды.
"Насколько мы понимаем, целью был завод по экспериментальному обогащению, находящийся на земле. В нем содержится ограниченное количество (радиоактивных материалов – ред.)", - добавил он.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
 
В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала