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Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт
Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2025
Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт
Удар Израиля по ядерному объекту в иранском Натанзе мог вызвать небольшую утечку радиации, такое мнение высказал РИА Новости египетский эксперт в сфере атомной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:08:00+03:00
2025-06-13T22:08:00+03:00
2025-06-13T22:08:00+03:00
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КАИР, 13 июн - РИА Новости. Удар Израиля по ядерному объекту в иранском Натанзе мог вызвать небольшую утечку радиации, такое мнение высказал РИА Новости египетский эксперт в сфере атомной энергии, бывший старший инспектор МАГАТЭ Юсри Абу Шади. "Да, это возможно, однако утечка радиации – слабая, потому что эти объекты производят обогащенный уран, а радиация от урана является небольшой и несильно отличается от природного урана, находящегося в шахтах", - считает Абу Шади. По мнению эксперта, Иран должен хранить эти материалы глубоко под землей и на складах, до которых не могут добраться ракеты и снаряды. "Насколько мы понимаем, целью был завод по экспериментальному обогащению, находящийся на земле. В нем содержится ограниченное количество (радиоактивных материалов – ред.)", - добавил он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Удар Израиля по Натанзу мог вызвать утечку радиации, считает эксперт
Абу Шади: удар Израиля по ядерному объекту в Натанзе мог вызвать утечку радиации