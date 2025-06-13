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Израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе

Израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе - РИА Новости, 13.06.2025

Израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе

Израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы, говорится в заявлении... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:58:00+03:00

2025-06-13T10:58:00+03:00

2025-06-13T11:19:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы, говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана."Организация по атомной энергии Ирана доводит до сведения, что при атаке на завод обогащения урана… в Натанзе некоторые части объекта были повреждены. Ущерб еще предстоит оценить… Проведенный анализ показал, что какого-либо радиоактивного или химического заражения или утечки с территории объекта не было", – говорится в заявлении Организации, опубликованном иранским гостелевидением.Организация также отметила, что данные о жертвах среди тех, кто находился на объекте, в результате ударов Израиля не поступали.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием 2025-06-13T10:58 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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иран, израиль, обострение отношений сша и ирана, в мире, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тегеран (город), магатэ, операция израиля "восходящий лев"