https://ria.ru/20250613/ukraina-2022695152.html

В Раде раскрыли, сколько еще человек могут мобилизовать на Украине

В Раде раскрыли, сколько еще человек могут мобилизовать на Украине - РИА Новости, 13.06.2025

В Раде раскрыли, сколько еще человек могут мобилизовать на Украине

Украина сможет дополнительно мобилизовать 100 тысяч человек с каждым снижением минимального возраста мобилизации на год, заявил депутат Верховной рады Сергей... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:09:00+03:00

2025-06-13T19:09:00+03:00

2025-06-13T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина сможет дополнительно мобилизовать 100 тысяч человек с каждым снижением минимального возраста мобилизации на год, заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок. "Как рассчитывают в оборонных органах, то есть в комитетах минобороны, генштабе, каждый год (на который снижен возраст мобилизации - ред.) - 100 тысяч. (Текущий минимальный возраст мобилизации - ред.) 25 лет, если меняется на мобилизационный возраст 24 года - плюс 100 тысяч, так посчитали в комитетах, в генштабе", - заявил Евтушок в эфире украинского телеканала "Новости.Live". Как уточнил Евтушок, снижение возраста мобилизации до 18 лет одномоментно позволит Украине мобилизовать дополнительно 700 тысяч человек. Как утверждает депутат, в киевских кулуарах активно обсуждаются слухи о требовании западных партнеров снизить возраст мобилизации до возраста совершеннолетия, однако официально таких требований страны Запада якобы пока не выдвигали. Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины