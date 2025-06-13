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В США назвали цель ударов Израиля по Ирану

В США назвали цель ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

В США назвали цель ударов Израиля по Ирану

Удары Израиля по Ирану, вероятно, одобренные президентом США Дональдом Трампом, были нацелены на срыв перспективных американо-иранских переговоров по ядерной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:40:00+03:00

2025-06-13T17:40:00+03:00

2025-06-13T17:40:00+03:00

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биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ирану, вероятно, одобренные президентом США Дональдом Трампом, были нацелены на срыв перспективных американо-иранских переговоров по ядерной программе и лишь подтолкнут Тегеран к ответным действиям, заявил РИА Новости исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. Ранее Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. При этом госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США не участвовали в атаках Израиля. По его словам, Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны". "Атака Израиля по иранским объектам была нацелена на саботаж перспективной дипломатии США и Ирана, направленной на сдерживание иранского ядерного потенциала. Решение премьер-министра (Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху, вероятно, одобренное Трампом, приведет к ответным ударам Ирана с применением дронов и баллистических ракет с обычными боеголовками — пока неясно, будут ли это израильские или американские военные и политические цели в регионе", — сказал Кимбалл. По его словам, "Трамп, отрицающий прямое участие США в атаках", теперь пытается неуклюже использовать удары Израиля, чтобы оказать давление на Иран за столом переговоров. "Иран не станет вести переговоры под угрозами, особенно пока продолжаются атаки на его территорию", — подчеркнул он. Кимбалл отметил, что "совместные действия США и Израиля являются безответственными и контрпродуктивными", поскольку они лишь ожесточат позицию Ирана на переговорах или подтолкнут его к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также усилят призывы внутри страны к созданию собственного ядерного оружия. В заключение аналитик призвал все ответственные государства осудить действия Израиля и потребовать немедленного прекращения враждебных действий и возврата к серьезным переговорам. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T17:40 true PT0M34S

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном, биньямин нетаньяху