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В США назвали цель ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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17:40 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/udary-2022687317.html
В США назвали цель ударов Израиля по Ирану
В США назвали цель ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
В США назвали цель ударов Израиля по Ирану
Удары Израиля по Ирану, вероятно, одобренные президентом США Дональдом Трампом, были нацелены на срыв перспективных американо-иранских переговоров по ядерной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:40:00+03:00
2025-06-13T17:40:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ирану, вероятно, одобренные президентом США Дональдом Трампом, были нацелены на срыв перспективных американо-иранских переговоров по ядерной программе и лишь подтолкнут Тегеран к ответным действиям, заявил РИА Новости исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. Ранее Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. При этом госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США не участвовали в атаках Израиля. По его словам, Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны". "Атака Израиля по иранским объектам была нацелена на саботаж перспективной дипломатии США и Ирана, направленной на сдерживание иранского ядерного потенциала. Решение премьер-министра (Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху, вероятно, одобренное Трампом, приведет к ответным ударам Ирана с применением дронов и баллистических ракет с обычными боеголовками — пока неясно, будут ли это израильские или американские военные и политические цели в регионе", — сказал Кимбалл. По его словам, "Трамп, отрицающий прямое участие США в атаках", теперь пытается неуклюже использовать удары Израиля, чтобы оказать давление на Иран за столом переговоров. "Иран не станет вести переговоры под угрозами, особенно пока продолжаются атаки на его территорию", — подчеркнул он. Кимбалл отметил, что "совместные действия США и Израиля являются безответственными и контрпродуктивными", поскольку они лишь ожесточат позицию Ирана на переговорах или подтолкнут его к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также усилят призывы внутри страны к созданию собственного ядерного оружия. В заключение аналитик призвал все ответственные государства осудить действия Израиля и потребовать немедленного прекращения враждебных действий и возврата к серьезным переговорам. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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РИА Новости
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Биньямин Нетаньяху
В США назвали цель ударов Израиля по Ирану

Аналитик Кимбалл: удары Израиля по Ирану нацелены на срыв переговоров с США

© Мохаммад ИсмаилПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Мохаммад Исмаил
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ирану, вероятно, одобренные президентом США Дональдом Трампом, были нацелены на срыв перспективных американо-иранских переговоров по ядерной программе и лишь подтолкнут Тегеран к ответным действиям, заявил РИА Новости исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
Ранее Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. При этом госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США не участвовали в атаках Израиля. По его словам, Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
"Атака Израиля по иранским объектам была нацелена на саботаж перспективной дипломатии США и Ирана, направленной на сдерживание иранского ядерного потенциала. Решение премьер-министра (Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху, вероятно, одобренное Трампом, приведет к ответным ударам Ирана с применением дронов и баллистических ракет с обычными боеголовками — пока неясно, будут ли это израильские или американские военные и политические цели в регионе", — сказал Кимбалл.
По его словам, "Трамп, отрицающий прямое участие США в атаках", теперь пытается неуклюже использовать удары Израиля, чтобы оказать давление на Иран за столом переговоров.
"Иран не станет вести переговоры под угрозами, особенно пока продолжаются атаки на его территорию", — подчеркнул он.
Кимбалл отметил, что "совместные действия США и Израиля являются безответственными и контрпродуктивными", поскольку они лишь ожесточат позицию Ирана на переговорах или подтолкнут его к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также усилят призывы внутри страны к созданию собственного ядерного оружия.
В заключение аналитик призвал все ответственные государства осудить действия Израиля и потребовать немедленного прекращения враждебных действий и возврата к серьезным переговорам.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и ИраномБиньямин Нетаньяху
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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