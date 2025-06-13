https://ria.ru/20250613/udary-2022665787.html

Журналист неожиданно высказался о России после ударов Израиля по Ирану

Журналист неожиданно высказался о России после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Журналист неожиданно высказался о России после ударов Израиля по Ирану

Атаки Израиля на военные объекты Ирана демонстрируют, что Россия занимает правильную позицию в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:20:00+03:00

2025-06-13T15:20:00+03:00

2025-06-13T16:25:00+03:00

в мире

иран

израиль

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022612734_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_caaaeb8ab8297399b5792b1e8ef15f2a.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Атаки Израиля на военные объекты Ирана демонстрируют, что Россия занимает правильную позицию в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Действия вокруг так называемых мирных переговоров Ирана, США и Израиля показывают, что Россия абсолютно права в своей позиции по Украине. Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина", — написал он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://ria.ru/20250613/ataka-2022663238.html

https://ria.ru/20250613/reuters-2022652972.html

иран

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, россия