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Журналист неожиданно высказался о России после ударов Израиля по Ирану
Журналист неожиданно высказался о России после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Журналист неожиданно высказался о России после ударов Израиля по Ирану
Атаки Израиля на военные объекты Ирана демонстрируют, что Россия занимает правильную позицию в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:20:00+03:00
2025-06-13T15:20:00+03:00
2025-06-13T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Атаки Израиля на военные объекты Ирана демонстрируют, что Россия занимает правильную позицию в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Действия вокруг так называемых мирных переговоров Ирана, США и Израиля показывают, что Россия абсолютно права в своей позиции по Украине. Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина", — написал он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://ria.ru/20250613/ataka-2022663238.html
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в мире, иран, израиль, россия
В мире, Иран, Израиль, Россия
Журналист неожиданно высказался о России после ударов Израиля по Ирану
Боуз: Россия не дает себя обмануть в конфликте на Украине