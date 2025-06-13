https://ria.ru/20250613/udary--2022665661.html

Израиль нанес удары по Тебризу, пишут СМИ

Израиль нанес удары по Тебризу, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль нанес удары по Тебризу, пишут СМИ

Израиль нанес очередной удар по городу Тебриз, расположенному на северо-западе Ирана, передает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:20:00+03:00

2025-06-13T15:20:00+03:00

2025-06-13T15:30:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес очередной удар по городу Тебриз, расположенному на северо-западе Ирана, передает иранское агентство Nour News."Город Тебриз несколько минут назад подвергся новому удару Израиля", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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израиль, иран, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, операция израиля "восходящий лев"