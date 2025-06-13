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CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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23:57 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/udar-2022731681.html
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана
Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:57:00+03:00
2025-06-13T23:57:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA. "Другие страны в регионе также помогали противовоздушной обороне Израиля… тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю", - указывает телеканал. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль
иран
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РИА Новости
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5
4.7
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Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
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Новые удары по Тель-Авиву
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в мире, израиль, иран, сша, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана

CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана

© Getty Images / picture allianceРакетный удар Ирана по Израилю
Ракетный удар Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / picture alliance
Ракетный удар Ирана по Израилю
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.
Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA.
"Другие страны в регионе также помогали противовоздушной обороне Израиля… тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю", - указывает телеканал.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИзраильИранСШАОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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