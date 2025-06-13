https://ria.ru/20250613/udar-2022731681.html
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана
Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:57:00+03:00
2025-06-13T23:57:00+03:00
2025-06-13T23:57:00+03:00
в мире
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обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA. "Другие страны в регионе также помогали противовоздушной обороне Израиля… тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю", - указывает телеканал. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
2025-06-13T23:57
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Новые удары по Тель-Авиву
На кадрах из соцсетей – Тель-Авив.
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в мире, израиль, иран, сша, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана