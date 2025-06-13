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Израиль заявил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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23:16 13.06.2025 (обновлено: 23:29 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/udar-2022726694.html
Израиль заявил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана
Израиль заявил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль заявил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдам" и "Тебриз", а также уничтожила десятки объектов ПВО, в том числе БПЛА и ракетные... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:16:00+03:00
2025-06-13T23:29:00+03:00
иран
израиль
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдам" и "Тебриз", а также уничтожила десятки объектов ПВО, в том числе БПЛА и ракетные установки, сообщила в пятницу пресс-служба армии."Ранее сегодня Армия обороны Израиля атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдан" и "Тебриз", в результате атаки база "Тебриз" была разрушена. Также силы ЦАХАЛ атаковали и уничтожили десятки объектов ПВО иранского режима, беспилотные летательные аппараты и пусковые установки ракет", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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РИА Новости
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96
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иран, израиль, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Израиль, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль заявил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана

Израиль заявил об ударах по базам ВВС Ирана и уничтожении десятков объектов ПВО

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдам" и "Тебриз", а также уничтожила десятки объектов ПВО, в том числе БПЛА и ракетные установки, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Ранее сегодня Армия обороны Израиля атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдан" и "Тебриз", в результате атаки база "Тебриз" была разрушена. Также силы ЦАХАЛ атаковали и уничтожили десятки объектов ПВО иранского режима, беспилотные летательные аппараты и пусковые установки ракет", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
 
ИранИзраильВ миреОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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