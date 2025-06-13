https://ria.ru/20250613/udar-2022651765.html

Яковенко рассказал, что могло подтолкнуть Израиль к ударам по Ирану

Яковенко рассказал, что могло подтолкнуть Израиль к ударам по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Яковенко рассказал, что могло подтолкнуть Израиль к ударам по Ирану

Перспектива успешного завершения американо-иранских переговоров насчет ядерной программы Ирана могла подтолкнуть руководство Израиля к нанесению ударов по... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:05:00+03:00

2025-06-13T14:05:00+03:00

2025-06-13T14:05:00+03:00

в мире

иран

израиль

россия

александр яковенко

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Перспектива успешного завершения американо-иранских переговоров насчет ядерной программы Ирана могла подтолкнуть руководство Израиля к нанесению ударов по Ирану, предположил в разговоре с РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Эти переговоры вполне могли завершиться успехом, что, вероятно, и послужило спусковым крючком решения праворадикального кабинета Израиля пойти ва-банк, поставив Вашингтон перед свершившимся фактом", - сказал собеседник агентства. Он также полагает, что явно одностороннее решение о нанесении ударов неизбежно грозит вовлечением в конфликт действующей американской администрации, пытавшейся решить проблему вокруг ядерной программы Ирана через переговоры. "Нет сомнений в том, что это предприятие (удары по Ирану - ред.), которое обосновывается экзистенциальными мотивами, чревато неопределенным исходом, как и в случае с Газой", - добавил Яковенко. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв 2025-06-13T14:05 true PT0M19S

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в мире, иран, израиль, россия, александр яковенко, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, операция израиля "восходящий лев"