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Яковенко рассказал, что могло подтолкнуть Израиль к ударам по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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14:05 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/udar-2022651765.html
Яковенко рассказал, что могло подтолкнуть Израиль к ударам по Ирану
Яковенко рассказал, что могло подтолкнуть Израиль к ударам по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Яковенко рассказал, что могло подтолкнуть Израиль к ударам по Ирану
Перспектива успешного завершения американо-иранских переговоров насчет ядерной программы Ирана могла подтолкнуть руководство Израиля к нанесению ударов по... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:05:00+03:00
2025-06-13T14:05:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
александр яковенко
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
магатэ
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Перспектива успешного завершения американо-иранских переговоров насчет ядерной программы Ирана могла подтолкнуть руководство Израиля к нанесению ударов по Ирану, предположил в разговоре с РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Эти переговоры вполне могли завершиться успехом, что, вероятно, и послужило спусковым крючком решения праворадикального кабинета Израиля пойти ва-банк, поставив Вашингтон перед свершившимся фактом", - сказал собеседник агентства. Он также полагает, что явно одностороннее решение о нанесении ударов неизбежно грозит вовлечением в конфликт действующей американской администрации, пытавшейся решить проблему вокруг ядерной программы Ирана через переговоры. "Нет сомнений в том, что это предприятие (удары по Ирану - ред.), которое обосновывается экзистенциальными мотивами, чревато неопределенным исходом, как и в случае с Газой", - добавил Яковенко. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв
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в мире, иран, израиль, россия, александр яковенко, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Россия, Александр Яковенко, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Операция Израиля "Восходящий лев"
Яковенко рассказал, что могло подтолкнуть Израиль к ударам по Ирану

Яковенко: возможный успех диалога США с Ираном мог подтолкнуть Израиль к ударам

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Перспектива успешного завершения американо-иранских переговоров насчет ядерной программы Ирана могла подтолкнуть руководство Израиля к нанесению ударов по Ирану, предположил в разговоре с РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Эти переговоры вполне могли завершиться успехом, что, вероятно, и послужило спусковым крючком решения праворадикального кабинета Израиля пойти ва-банк, поставив Вашингтон перед свершившимся фактом", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Он также полагает, что явно одностороннее решение о нанесении ударов неизбежно грозит вовлечением в конфликт действующей американской администрации, пытавшейся решить проблему вокруг ядерной программы Ирана через переговоры.
"Нет сомнений в том, что это предприятие (удары по Ирану - ред.), которое обосновывается экзистенциальными мотивами, чревато неопределенным исходом, как и в случае с Газой", - добавил Яковенко.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
 
В миреИранИзраильРоссияАлександр ЯковенкоАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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