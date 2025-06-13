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Израильская армия разрешила населению покинуть защищенные убежища - РИА Новости, 13.06.2025
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22:47 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/ubezhischa-2022722699.html
Израильская армия разрешила населению покинуть защищенные убежища
Израильская армия разрешила населению покинуть защищенные убежища - РИА Новости, 13.06.2025
Израильская армия разрешила населению покинуть защищенные убежища
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после оценки ситуации разрешила населению покинуть защищенные убежища, однако рекомендует оставаться вблизи них, сообщила в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:47:00+03:00
2025-06-13T22:47:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после оценки ситуации разрешила населению покинуть защищенные убежища, однако рекомендует оставаться вблизи них, сообщила в пятницу пресс-служба армии. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Иранские ракеты дважды попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA. Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. "После оценки ситуации Командование тыла отдало распоряжение о том, что можно покинуть защищенные убежища, но продолжать оставаться вблизи них во всех регионах страны", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Последствия прилета ракеты в Тель-Авиве
Последствия прилета ракеты в Тель-Авиве
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Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина
Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израильская армия разрешила населению покинуть защищенные убежища

ЦАХАЛ после оценки ситуации разрешила населению покинуть защищенные убежища

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после оценки ситуации разрешила населению покинуть защищенные убежища, однако рекомендует оставаться вблизи них, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Иранские ракеты дважды попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA. Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
"После оценки ситуации Командование тыла отдало распоряжение о том, что можно покинуть защищенные убежища, но продолжать оставаться вблизи них во всех регионах страны", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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