https://ria.ru/20250613/turtsiya-2022647621.html

В администрации Эрдогана прокомментировали атаки Израиля на Иран

В администрации Эрдогана прокомментировали атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

В администрации Эрдогана прокомментировали атаки Израиля на Иран

Действия Израиля "привели к пожару" во всем регионе, Турция рассчитывает на четкую позицию международного сообщества, заявил глава Управления по коммуникациям... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:37:00+03:00

2025-06-13T13:37:00+03:00

2025-06-13T13:37:00+03:00

в мире

израиль

иран

турция

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

операция израиля "восходящий лев"

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Действия Израиля "привели к пожару" во всем регионе, Турция рассчитывает на четкую позицию международного сообщества, заявил глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя удары ВС Израиля по Ирану. "Мы решительно осуждаем вчерашнее нападение Израиля на Иран и выражаем соболезнования иранскому народу и государству. Эта атака еще раз показала международному сообществу, насколько опасной для региона и мира во всем мире стала геноцидная администрация (премьера Биньямина) Нетаньяху. Отсутствие реакции международного сообщества на процесс, начавшийся с жестокой агрессии Израиля против Газы, стало угрозой для мира во всем мире и привело к пожару во всем регионе", - написал Алтун в соцсети Х. По словам политика, агрессия Израиля будет оценена со всех сторон - от энергетической безопасности до глобальной экономики, от международного права до глобальной дипломатии. "Кроме того, международное сообщество должно принять меры во имя мира в регионе и во всем мире и занять четкую позицию против безудержной и безрассудной агрессии Израиля. Мы будем продолжать работать во имя мира в регионе и во всем мире, выступать против безрассудного поведения Израиля, игнорирующего международное право, и поддерживать усилия в этом направлении", - отметил Алтун. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

иран

турция

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Видео удара по иранской системе ПВО Армия Израиля опубликовала видео удара по по иранской системе ПВО. В ЦАХАЛ утверждают, что уничтожены десятки радаров и объектов противовоздушной обороны. 2025-06-13T13:37 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, турция, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, операция израиля "восходящий лев"