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ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли за неделю свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:25:00+03:00
2025-06-13T12:25:00+03:00
2025-06-13T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области. "Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.). Противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
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россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий группировки "Центр" за неделю