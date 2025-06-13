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ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025

ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли за неделю свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:25:00+03:00

2025-06-13T12:25:00+03:00

2025-06-13T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области. "Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.). Противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность