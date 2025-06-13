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ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/tsentr-2022635026.html
ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли за неделю свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:25:00+03:00
2025-06-13T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области. "Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.). Противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
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россия
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россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли более 3660 военных в зоне действий группировки "Центр" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.
"Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.). Противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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