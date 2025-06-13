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ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров - РИА Новости, 13.06.2025
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08:46 13.06.2025 (обновлено: 10:45 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022598269.html
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров - РИА Новости, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров
Израиль в ходе операции в Иране ликвидировал трех самых высокопоставленных военных командиров этой страны, включая начальника генштаба вооруженных сил и... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:46:00+03:00
2025-06-13T10:45:00+03:00
израиль
иран
в мире
операция израиля "восходящий лев"
хосейн салами
армия обороны израиля (цахал)
корпус стражей исламской революции
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израиль в ходе операции в Иране ликвидировал трех самых высокопоставленных военных командиров этой страны, включая начальника генштаба вооруженных сил и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Военные отметили, что в ходе ночной операции более 200 истребителей израильских ВВС, действуя по точному указанию разведывательного управления, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных.В результате ударов были убиты трое из самых высокопоставленных военных командиров Ирана: начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейна Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами и главу командования по чрезвычайным ситуациям Голама Али Рашида.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
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израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", хосейн салами, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции
Израиль, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Хосейн Салами, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала 3 самых высокопоставленных иранских командиров

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израиль в ходе операции в Иране ликвидировал трех самых высокопоставленных военных командиров этой страны, включая начальника генштаба вооруженных сил и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военные отметили, что в ходе ночной операции более 200 истребителей израильских ВВС, действуя по точному указанию разведывательного управления, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных.
В результате ударов были убиты трое из самых высокопоставленных военных командиров Ирана: начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейна Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами и главу командования по чрезвычайным ситуациям Голама Али Рашида.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
07:39
 
ИзраильИранВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"Хосейн СаламиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Корпус стражей исламской революции
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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