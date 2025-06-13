https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022598269.html

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров

Израиль в ходе операции в Иране ликвидировал трех самых высокопоставленных военных командиров этой страны, включая начальника генштаба вооруженных сил и... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:46:00+03:00

2025-06-13T08:46:00+03:00

2025-06-13T10:45:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израиль в ходе операции в Иране ликвидировал трех самых высокопоставленных военных командиров этой страны, включая начальника генштаба вооруженных сил и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Военные отметили, что в ходе ночной операции более 200 истребителей израильских ВВС, действуя по точному указанию разведывательного управления, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных.В результате ударов были убиты трое из самых высокопоставленных военных командиров Ирана: начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейна Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами и главу командования по чрезвычайным ситуациям Голама Али Рашида.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием

Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием

2025-06-13T08:46

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