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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.06.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T01:48:00+03:00
2025-06-13T01:48:00+03:00
2025-06-13T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА