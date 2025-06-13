https://ria.ru/20250613/tramp-2022699717.html

Трамп: удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки

Трамп: удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп: удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки с Тегераном по его ядерной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:37:00+03:00

2025-06-13T19:37:00+03:00

2025-06-13T19:37:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки с Тегераном по его ядерной программе. "Я так не думаю. Возможно, наоборот. Возможно, теперь они будут вести переговоры серьёзно", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, подорвали ли атаки Израиля дипломатические усилия Вашингтона на данном направлении. По его словам, Ирану давали 60 дней на заключение соглашения, и этот срок истёк. "Сегодня 61-й день. Они должны были заключить сделку... Возможно, теперь всё получится", — добавил Трамп. Он отметил, что Израиль использовал "отличное американское вооружение", а также подтвердил, что общался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после атаки, но не стал раскрывать подробности. Axios передаёт со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, что США заранее предупредили Израиль не предпринимать шагов, способных сорвать переговоры по атому, и в настоящий момент не планируют участвовать в военной операции или атаковать Иран. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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в мире, израиль, иран, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном