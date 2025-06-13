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Трамп высказался о региональной войне после ударов Израиля по Ирану

Трамп высказался о региональной войне после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп высказался о региональной войне после ударов Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не опасается начала региональной войны после ударов Израиля по Ирану, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:50:00+03:00

2025-06-13T18:50:00+03:00

2025-06-13T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не опасается начала региональной войны после ударов Израиля по Ирану, передает агентство Рейтер."Он (Трамп - ред.) сказал, что не обеспокоен тем, что в результате ударов Израиля может начаться региональная война", - говорится в публикации агентства, которому президент США дал интервью.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, дональд трамп, сша