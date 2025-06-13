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Трамп поддержал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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15:17 13.06.2025 (обновлено: 15:37 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tramp-2022664963.html
Трамп поддержал удары Израиля по Ирану
Трамп поддержал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп поддержал удары Израиля по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNN, что поддерживает последние удары Израиля по Ирану и считает их успешными. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:17:00+03:00
2025-06-13T15:37:00+03:00
в мире
израиль
иран
дональд трамп
операция израиля "восходящий лев"
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNN, что поддерживает последние удары Израиля по Ирану и считает их успешными."Мы, конечно же, поддерживаем Израиль", - сказал Трамп.Трамп добавил, что сторонники жесткой линии в ядерных переговорах в Тегеране "уже мертвы", и иранским властям нужно вернуться к диалогу с Вашингтоном "пока не слишком поздно"."Они не от гриппа умерли", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, погибли ли они в результате ударов Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, дональд трамп, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп поддержал удары Израиля по Ирану

Трамп поддержал удары Израиля по Ирану и назвал атаку успешной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNN, что поддерживает последние удары Израиля по Ирану и считает их успешными.
"Мы, конечно же, поддерживаем Израиль", - сказал Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Трамп добавил, что сторонники жесткой линии в ядерных переговорах в Тегеране "уже мертвы", и иранским властям нужно вернуться к диалогу с Вашингтоном "пока не слишком поздно".
"Они не от гриппа умерли", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, погибли ли они в результате ударов Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИзраильИранДональд ТрампОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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