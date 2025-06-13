https://ria.ru/20250613/tramp-2022664963.html

Трамп поддержал удары Израиля по Ирану

Трамп поддержал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп поддержал удары Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNN, что поддерживает последние удары Израиля по Ирану и считает их успешными. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:17:00+03:00

2025-06-13T15:17:00+03:00

2025-06-13T15:37:00+03:00

в мире

израиль

иран

дональд трамп

операция израиля "восходящий лев"

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNN, что поддерживает последние удары Израиля по Ирану и считает их успешными."Мы, конечно же, поддерживаем Израиль", - сказал Трамп.Трамп добавил, что сторонники жесткой линии в ядерных переговорах в Тегеране "уже мертвы", и иранским властям нужно вернуться к диалогу с Вашингтоном "пока не слишком поздно"."Они не от гриппа умерли", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, погибли ли они в результате ударов Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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в мире, израиль, иран, дональд трамп, операция израиля "восходящий лев"