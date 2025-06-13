https://ria.ru/20250613/ticks-2022312186.html

"Вы сами виноваты". Как по России распространяется смертельная угроза

"Вы сами виноваты". Как по России распространяется смертельная угроза - РИА Новости, 13.06.2025

"Вы сами виноваты". Как по России распространяется смертельная угроза

Судя по сообщениям в СМИ и соцсетях, ситуация с клещами в стране приобретает характер бедствия: количество паразитов растет, а переносимые ими болезни... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:04:00+03:00

наука

алексей аграновский

россия

новосибирская область

новосибирск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

клещ

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Судя по сообщениям в СМИ и соцсетях, ситуация с клещами в стране приобретает характер бедствия: количество паразитов растет, а переносимые ими болезни становятся все убийственнее. Что происходит на самом деле и можно ли что-то изменить — объясняют инфекционисты и зоологи.Чем дальше, тем хуже"Почему в последние годы в лесах стало так много клещей", "Нашествие: откуда взялось столько клещей", "Клещи просыпаются раньше обычного" — такие заголовки в сетевой прессе регулярно встречаются на протяжении последних лет. В этом году появились еще более тревожные сообщения: утверждают, что заболевания, вызванные клещевыми инфекциями, стали опаснее, чем раньше."В этом сезоне доля случаев, когда болезнь протекает очень тяжело, существенно выросла. Еще несколько лет назад большая часть заболевших переносила лихорадочную, то есть самую легкую форму клещевого энцефалита. Но в последние годы ситуация меняется: становится гораздо больше тяжелых больных. Болезнь все чаще протекает с поражением нервной системы. И сейчас это не просто менингиты, а менингоэнцефалиты, парезы, параличи", — приводит BFM слова главврача Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Ларисы Поздняковой.Кроме энцефалита и боррелиоза, пациенты стали тяжелее переносить риккетсиоз — раньше болезнь считалась легкой, а теперь есть и летальные случаи, указывает врач. Ситуация, по ее словам, требует дальнейшего научного изучения.Однако для самих ученых, специализирующихся на клещевых инфекциях, происходящее не стало сюрпризом. Более того: статистика не фиксирует ни резкого роста популяции паразитов, ни увеличения количества больных энцефалитом. Все чаще фиксируют другую инфекцию — боррелиоз, однако это может быть связано с увеличением охвата населения лабораторными исследованиями. Тем не менее негативная тенденция действительно есть: клещи — переносчики энцефалита в последние годы значительно расширили ареал обитания, а сезон их активности стал длиннее.Доползли до НорвегииГлавная причина расширения ареала распространения клещей — глобальное потепление, объясняют зоологи. Зимы становятся мягче, весна наступает раньше. В результате клещи осваивают новые территории."Численность клещей зависит от колебаний температуры и влажности. Когда тепло и влажно — им хорошо, они размножаются, их поведение становится более активным", — говорит РИА Новости Владимир Дедков, кандидат медицинских наук, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, грантополучатель Российского научного фонда (РНФ).Он приводит такой случай: лет пять назад в Петербург приехали биологи из Института национального здоровья Норвегии. У них тогда только-только появилась проблема клещевого энцефалита и боррелиоза."Начали нам, темным людям, рассказывать об этих удивительных болезнях. "Ну, товарищи, — отвечали мы, — у нас клещевой энцефалит с 30-х годов прошлого века известен, мы все про него знаем, наладили диагностику, мониторинг, разработали вакцину. Давайте лучше мы вам расскажем", — говорит Дедков. В той же Новосибирской области на распространение клещей тоже повлияла аномально теплая погода, отмечает Яна Хлусевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, грантополучатель РНФ."В Новосибирске всего пару раз за последние два года температура опускалась ниже минус тридцати по Цельсию. Хотя еще десять лет назад такие морозы могли держаться несколько недель подряд, — рассказывает она. — По этой причине наблюдался заметный рост популяций мелких грызунов, которые являются основными прокормителями неполовозрелых стадий клещей, а также их транспортом. Следовательно, количество ушедших в зимовку клещей выросло".Опасные для человека клещи зимуют в подстилке, мягкие зимы помогают им выжить. Если бы было холодно и малоснежно, то количество членистоногих могло уменьшиться, добавляет биолог."Есть у клещей и естественные враги — например, некоторые паразитические грибы, насекомые и нематоды, но в масштабах леса или региона они не способны принципиально сократить численность паразитов", — объясняет, в свою очередь, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.Человек и грызуныПомог распространению клещей и человек. В позднем Советском Союзе и паразитов, и заразившихся энцефалитом действительно было меньше. Дело в том, что в 1970-1980-х активно применяли ДДТ — мощный инсектицид и акарицид с длительным остаточным действием. Им обрабатывали очаговые зоны в лесах, и это давало эффект на несколько лет. Но в конце 1980-х ДДТ полностью запретили из-за токсичности и способности накапливаться в живых организмах."Новые средства, пришедшие ему на смену, быстрее распадаются, их остаточное действие составляет всего около месяца, что делает борьбу с клещами куда менее эффективной", — говорит Гомыранов.Повлияло и то, что с развалом СССР часть сельхозземель оказалась брошенной. Это привело к бурному разрастанию трав, а вместе с ними — к росту популяций грызунов, которые служат основным источником крови для молодых клещей."К тому же мы сами стали чаще оказываться на природе: массовая дачная культура, туризм, прогулки по лесу или паркам. Все это увеличивает наши контакты с потенциально опасными зонами", — рассказывает зоолог.Изменился ландшафт, в котором живет современный человек. Строительство дач, коттеджей, дорог и вырубка лесов приводят к образованию переходных зон "лес — поле — человек". Это идеальная среда для клещей: здесь есть и укрытие, и пища, и потенциальные хозяева — как животные, так и люди, отмечает Гомыранов.Одних извели — прилетели другиеСитуация с распространением клещевого энцефалита может меняться со временем. Чтобы понять, почему это происходит, нужно разобраться в многообразии клещей. Ученый объясняет: в России обитает около 15 видов клещей — переносчиков патогенных микроорганизмов. Основные переносчики вируса клещевого энцефалита — это Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus и Ixodes pavlovskyi. У них разный ареал обитания и способ перемещения в пространстве. Так, Ixodes ricinus обитает в европейской части. За Уралом, вплоть до Дальнего Востока, живут Ixodes persulcatus и Ixodes pavlovskyi. При этом I. persulcatus живет внизу и питается на наземных животных, а I. pavlovskyi — преимущественно на птицах.Оба вида могут быть носителями вируса клещевого энцефалита. Европейский вариант энцефалита самый легкий, сибирский — похуже, а дальневосточный — самый тяжелый. Иногда клещи — и, соответственно, геноварианты вируса — могут сменять друг друга. Дедков объясняет это на конкретном примере."В новосибирском Академгородке провели обработку от клещей. Акарициды распылили на высоте одного-двух метров. В результате извели I. persulcatus, обитавших внизу. Но взамен сверху спустился I. pavlovskyi и занял освободившуюся экологическую нишу. А поскольку он переносится пернатыми на большие расстояния, в Академгородке стал появляться дальневосточный вариант вируса, который, вероятно, занесли перелетные птицы с Дальнего Востока в процессе миграции", — рассказывает вирусолог.По словам Дедкова, дальневосточный генотип вируса клещевого энцефалита начали фиксировать в Новосибирской области уже десять-пятнадцать лет назад. Меняется распределение геновариантов энцефалита и в других регионах страны: так, на северо-западе циркулирует в основном не европейский, а сибирский генотип.Что касается риккетсиоза, отмечает Дедков, то смертельные случаи этого заболевания были и раньше, хотя в абсолютном большинстве случаев болезнь по-прежнему протекает легко.Всего же, по словам эпидемиолога, в России циркулирует более 50 вирусов, которые могут передаваться членистоногими, однако "медицинское значение существенной части из них пока не установлено". Маша из соцсетейУвеличение количества тяжелых пациентов может быть связано с тем, что "общество сегодня менее мобилизовано", считает доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский."Раньше в таких зонах, где есть опасность энцефалита — а это страшное заболевание, — люди все-таки делали прививки. Сейчас же каждый сам умный. И, к сожалению, такая несобранность, да и отсутствие доверия к медицинским советам приводят к тому, что количество заболеваний может увеличиваться", — обращает внимание он.Отметим: доктор Позднякова из Новосибирска также сообщала, что ни один из тех, кто подхватил инфекцию с тяжелыми последствиями, не был вакцинирован против клещевого энцефалита.По словам Аграновского, сыграли роль и сетевые антипрививочники."В условиях цифрового равенства мнение докторов наук и профессоров звучит не громче, чем у условной Маши из соцсетей. А последняя может влиять на очень большое количество людей, рассказывая им, что прививки вызывают какие-то страшные побочные эффекты, которых на самом деле нет, — говорит ученый. — В итоге мы скатываемся в такие достаточно темные времена. Казалось бы, доступность информации должна привести к повышению уровня наших знаний и ответственности, а происходит наоборот".Человек может не всеВозможности же человека повлиять на размер популяции клещей существенно ограничены. "Обработка участков от клещей дает эффект буквально на пару недель", — поясняет Гомыранов.Зоолог констатирует: в современном мире задача не столько в том, чтобы полностью избавиться от клещей (это вряд ли достижимо), сколько в том, чтобы грамотно и осознанно минимизировать риски распространения заболевания среди людей.Более надежный путь — профилактика: уборка сухостоя, скашивание травы. А для личной безопасности — защитная одежда, использование репеллентов и, конечно же, вакцинация."Для предотвращения укусов клещей необходимо при посещении природных биотопов надевать светлую одежду и обувь, максимально закрывающие тело, периодически осматривать одежду, чтобы своевременно заметить наползание клеща, по возможности не находиться в участках с высокой травой и кустарниками. Желательно не посещать природные биотопы в период пика активности иксодовых клещей (май-июнь, сентябрь-октябрь)", — советует Анна Волынкина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Северо-Кавказского федерального университета, грантополучатель РНФ.Для предотвращения заболевания клещевым энцефалитом — самой опасной из клещевых инфекций — необходимо вакцинироваться, напоминает биолог. Если же паразит уже впился, нужно как можно раньше снять его, чтобы меньшее количество вирусных частиц и микробных клеток попало в кровь. В случае же появления симптомов заболевания следует своевременно обращаться в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20250611/klimat-2022079769.html

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алексей аграновский , россия, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, клещ, энцефалит