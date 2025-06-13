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При конфликте Ирана и Израиля США отойдут от Украины, заявил Яковенко

При конфликте Ирана и Израиля США отойдут от Украины, заявил Яковенко - РИА Новости, 13.06.2025

При конфликте Ирана и Израиля США отойдут от Украины, заявил Яковенко

Военный конфликт Ирана и Израиля может привести к стремительному отходу США от украинской проблематики и росту усилий Вашингтона по нормализации связей с... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:03:00+03:00

2025-06-13T15:03:00+03:00

2025-06-13T15:03:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

александр яковенко

нато

магатэ

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военный конфликт Ирана и Израиля может привести к стремительному отходу США от украинской проблематики и росту усилий Вашингтона по нормализации связей с Москвой, предположил в разговоре с РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "В плане геополитики, особенно ввиду предстоящего в конце этого месяца саммита НАТО, скорее всего, можно ожидать более решительного выхода США из украинского конфликта с возложением всей ответственности за него со стороны Запада на европейских союзников", - сказал собеседник агентства, говоря о возможных последствиях открытого конфликта Ирана с Израилем. Кроме того, он допустил, что администрация Трампа в свете конфликта Израиля с Ираном может снизить антикитайскую направленность своей политики и активизировать усилия по нормализации отношений с Россией. "Применительно к внешней политике Трампа её ждет очередное испытание на учет того, что в мировой политике свою роль играют факторы фатальности и судьбы, которые противостоят методам "транзакционной дипломатии", - добавил Яковенко. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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в мире, иран, израиль, сша, александр яковенко, нато, магатэ, операция израиля "восходящий лев", украина, россия